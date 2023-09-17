就業改善？中國蓋牌青年失業率　創新詞「慢就業」遭批：喪事喜辦

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但中國當局仍未公布受到外界矚目的青年失業率。中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，「從今年我們調研和一些部門的數據情況來看，今年青年人就業在8月份出現明顯改善，說明就業政策特別是青年人就業政策效果逐步顯現。」
據中國官方公佈的數據，6月份青年失業率達21.3%，創下歷史新高，這等於在中國，每5個青年就有1人失業。中國國家統計局上月15日宣布，8月起暫停發布青年人等年齡段失業率，當時受到外界質疑，《香港01》發表評論指出，官方此舉很可能有「難言之隱」，但不代表問題不存在。只有公布真實數據，中國社會才能確實了解問題所在。
不過就在中國官方不再公布青年失業率數據後，卻出現了一個新名詞「慢就業」。據《澎湃新聞》報導，中國國家統計局上海調查總隊4月中旬對4千多名應屆大學畢業生進行調查，38.0%的受訪者選擇「慢就業」，其中32.0%是為了繼續深造，6.0%選擇暫緩就業。
選擇慢就業的畢業生則是對職業規劃等往往期望更高，以及家庭經濟條件的改善和家長支持，也替畢業生提供物質保障和精神支持。
今年全中國大專院校畢業生達1158萬人，上海達到23萬6000人，比去年同期增加9000人，創歷史新高，因此今年慢就業的現象尤為明顯。
雖然選擇慢就業業的畢業生並不急於進入就業市場，但是調查顯示，這些人求職主要考慮薪酬和福利待遇與發展前景，平均期望月薪為1萬1141元人民幣（約台幣4萬8800元），高於直接就業畢業生的887元人民幣。
不過「慢就業」一詞，引起輿論嘲諷，指出「慢就業不就是找不到工作嗎？家裡不支持還能咋（怎麼辦），把讀了這麼多年書的孩子扔了嗎？」、「『就業難』說成『慢就業』，喪事喜辦。」
中國問題專家橫河先前向《新唐人電視台》表示，6月21.3%的青年失業率很可能是低估了，「如果當局繼續公布數字的話，那麼太高了會引發社會恐慌，太低了和一般人的感受不符合，更會引發不滿，所以它乾脆不公布，裝傻。」
《大紀元》報導指出，若有38%大學畢業生選擇「慢就業」， 很可能意味著中國青年失業率可能已高達近四成。