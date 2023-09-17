「大台中新聞記者公會」理事黃文志遭控傷害、誹謗 皆不起訴！

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處分書指出，「大台中新聞記者公會」理事黃文志於去（111）年6月17 日協助其他會員辦理理監事選舉之退費事宜時，因黃姓女會計堅持只能退預繳之費用4萬元，而規費1萬2千元不能退，雙方發生衝突。黃姓女會計自稱遭黃男踼傷腿部，並不滿遭黃男在青傳媒中描述「常務監事老狐狸…私下與工會名義聘僱擔任工會秘書「背骨」黃連足狼狽為奸佔用理事長的公印，四處以理事長名義行文…讓人懷疑是否獲利良多」，事後到中醫診所就診，並向豐原分局對黃男提告傷害罪、誹謗罪。
檢察官傳喚三名在場證人，分別表示「我有看到他踢椅子…我不知道他有沒有踢到告訴人」、「我只有聽到黃文志踢椅子的聲音，並未看到黃文志有傷害黃連足的情況」、「有擋板擋住…我就聽到黃連足說其腳很痛」。檢察官再佐以診所醫生證詞「小腿功能正常…患者自行走路進來看診，其餘傷口未看到」；檢察官另詢醫師「患者真痛、假痛有辦法分辨嗎?醫生答以「無法分辨，而且她只來看一次」等語。檢察官表示難認黃女確實有受自稱之傷害。
稱述黃女「背骨」、「狼狽為奸」而遭控誹謗罪部分，黃文志固坦承有對黃女說出「背骨」及「與常務監事狼狽為奸」之語,且在網路媒體發表上開言論之事實,惟否認有何傷害及誹謗罪嫌，辯稱:「當天伊有踢椅子,但沒有踢到告訴人,至於之所以發表上開言論,是因為告訴人是理事長林再欽聘請之約聘僱人員,應該要聽從理事長的話,而非常務監事蔡榮村,然告訴人卻將是否退回規費的事情,全部推給常務監事蔡榮村,而非理事長林再欽,所以伊認為告訴人背叛理事長林再欽」。認黃男係指摘具體事實,尚非對黃女為抽象謾罵或嘲弄，誹謗罪亦作不起訴處分。