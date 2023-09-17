台美科教新頁！科教館與亞利桑納科學中心合作、培育STEAM人才

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教育部指出，美國亞利桑納科學中心位於美國亞利桑納州鳳凰城市，為美國知名的科學中心之一，成立於1984年，擁有超過300件互動式的展示，並設有天文館、劇場，並定期舉辦各式教育活動，為當地最受歡迎的景點之一。因著近年來對STEM教育及Maker活動的興起，該館也設有動手做的Maker空間，讓學生從動手做中培養發現問題及解決問題的能力。
教育部自108課綱上路後，持續以「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為願景，而STEAM教育鼓勵孩子從被動受教到主動創造、動手做，體驗解決問題的執行力，更是與108課綱的精神相符合。
教育部所屬科教館為國內重要的科學教育中心，以探索、體驗、玩科學為核心理念，規劃各式展覽及教育活動，舉辦主題多元的互動式展示及豐富有趣的科學教育活動，藉以引發學生對科學的興趣並提升台灣的科學教育。
近年來，科教館也相當重視STEM、STEAM及Maker等議題，陸續建置「原型工廠」Maker Space、鼓勵自發學習、動手作解決問題的「敲敲打打Tinkering」展區，以及更新生物多樣性、人體展等展區，並在展覽中注入動手做的元素；更主辦各式教育活動、科學競賽，期望以多元的主題鼓勵學生能有跨領域的發展，從實作中自主探究及學習。科教館更結合鄰近的台北市立天文科學教育館及兒童新樂園、美崙公園等成為台北科學藝術園區，共同辦理包含戶外教育等的推廣活動。
今天簽署儀式中，科教館特別邀請今年暑假「STEM旋翼無人機」營隊的小朋友帶來無人機表演，展現他們暑假在科教館的學習成果，也顯示科教館推動科技教育的不遺餘力。
簽署儀式後，科教館安排亞利桑納州長等一行人參觀今年暑假甫更新開幕的《半導體未來館》，展覽在科技展現中更融入藝術元素，並展現我國在半導體產業的人才培育是從小做起。
教育部說，由於科教館及亞利桑納科學中心皆以推動全民科普為目標，而台北市和鳳凰城也已締為姐妹市，相信未來的合作將會更加密切，能為台美雙方的科學教育帶來嶄新的發展。