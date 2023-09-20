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餐廳訂5規定有「No English mean」！他看回第1點笑：早就埋伏筆

▲一名網友曬出某間餐廳的用餐須知，第5點竟是「No English mean」，讓許多人瞬間笑翻。（示意圖／翻攝自pexels）
▲一名網友曬出某間餐廳的用餐須知，第5點竟是「No English mean」，讓許多人瞬間笑翻。（示意圖／翻攝自pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

許多餐廳都設有自己的用餐規定，不少店家也會做成公告貼在牆上讓顧客一目了然，近日就有一名網友曬出某間餐廳的用餐須知，只見第5點竟是「No English mean」，讓許多人瞬間笑翻，看到須知第一點是「冷靜」，更直呼「看完第五點馬上看回第一點」、「原來早就埋下伏筆」。 

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該名網友18日在臉書社團「路上觀察學院」中貼出照片，只見畫面中為店家張貼在餐廳牆面上的用餐須知，第一點為「冷靜」，第二點為「沒有預約，現場排隊」，第三點為「依序排隊，等候點餐」，第四點為「沒有外帶」，原PO看到這裡都覺得頗為合理，但第5點卻突然冒出「No English mean（沒有英文菜單）」、「No picture（沒有圖片）」，讓他看完瞬間滿頭問號。 

▲餐廳用餐須知第5點突然冒出「No English mean（沒有英文菜單）」、「No picture（沒有圖片）」，讓原PO看完瞬間滿頭問號。 （圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）
▲餐廳用餐須知第5點突然冒出「No English mean（沒有英文菜單）」、「No picture（沒有圖片）」，讓原PO看完瞬間滿頭問號。 （圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）
貼文曝光後，網友們紛紛留言笑喊「no English mean我直接笑出來」、「沒有Englis，真的滿mean的」、「直接證實」、「難怪要冷靜」。也有網友表示「看完第五點馬上看回第一點」，引來其他人熱烈回覆「正確使用指引」、「原來早就埋下伏筆」、「樓上優良廻圈」。 

不過，多數人認為，店家應該是想向外國顧客表達無法提供英文版菜單，卻意外把「menu」打錯成「mean」，「No picture」則是想請外國顧客不要在店內拍照，推測店家可能常常遇到外國遊客光顧，才會把第5點打在用餐須知上。 

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