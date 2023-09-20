日職／歐力士6:2逆轉羅德隊！睽違46年洋聯3連霸 隊史第15度封王
日本職棒太平洋聯盟今（20）日由歐力士隊以6:2擊敗千葉羅德海洋隊，洋聯三連霸不說，還有機會蟬聯日本一總冠軍，確定打進季後賽，這是歐力士隊史，第三度三連霸，上次已經是1975到78年的4連覇，關西球隊都拿到冠軍，是自1964年的阪神、南海鷹後，睽違59年再度「關西制霸」。
記者吳政紘/綜合報導
歐力士隊自2021年開始，就持續蟬聯洋聯冠軍，監督中嶋聰更是打造出不可思議的「投手王國」，隨著主砲吉田正尚轉隊，歐力士隊依舊在中川圭太、杉本 裕太郎、森 友哉等好手帶領下，以及洋助人Leandro Cedeño、Marwin González、紅林 弘太郎等選手貢獻下，贏得洋聯冠軍。
歐力士隊王牌投手山本由伸，今年出賽14勝、6敗，防禦率1.32，有機會今年奪冠後，就前往美國職棒大聯盟挑戰。
歐力士隊此役，一開賽就落後，直到7局下，歐力士打線大爆發，杉本 裕太郎敲安追分，紅林 弘太郎、野口智哉連續安打，加上一、三壘有人狀況，中川圭太敲出三壘安打，西野 真弘也敲安，一口氣逆轉，單局攻下6分奠定勝基。
歐力士隊今天由山崎福也先發，對抗羅德隊Luis Castillo，山崎福也主投4.2局失2分退場，之後改由小木田 敦也中繼2.1局無失分奪勝，歐力士隊以中川圭太貢獻2打點最為理想。