羽球／BWF世界巡迴賽首度高雄舉行！前日本球后奧原希望也來了

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台灣地主隊則由台灣新一哥林俊易、世青金牌郭冠麟領軍開戰捍衛主場。
距離高雄大師賽開戰已進入倒數階段，賽事預售套票組已於8/26正式開賣，限量300組， 9/5全面販售一般單日票。另外，為期6天的賽事分別由中 華電信MOD Hami Video 民視、博斯頻道、達克運動共同轉播。
觀戰焦點整理：
1參賽總覽
23個國家，379人參賽。
參加國家列表: 台灣、澳洲、亞塞拜然、汶萊、加拿大、捷克、英國、德國、香港、匈牙利、韓國、印度、印尼 日本、馬來西亞、紐西蘭、巴拉圭、菲律賓、斯里蘭卡、泰國、千里達及托巴哥、美國、越南
2 男子單打:
第一種子:林俊易(台灣，世界23) 第二種子:李佳豪(台灣，世排37) 第三種子:Kiran GEORGE (印度，世排39) 第四種子:大林拓真(日本，世排44) 第五種子:田中湧士(日本，世排53) 第六種子:SAI PRANEETH B. (印度，世排70) 第七種子:黃郁豈(台灣，世排73)
3 女子單打:
第一種子:白馭珀(台灣，世排24) 第二種子:奧原希望 (日本，世排29) 第三種子:Lauren LAM (美國，世排39) 第四種子:LALINRAT CHAIWAN (泰國，世排52) 第五種子:黃宥薰(台灣，世排45)
4 男子雙打: 第一種子:李哲輝/楊博軒(台灣，世排20) 第二種子:李芳任/李芳至(台灣，世排24) 第三種子:吳世飛/Nur IZZUDDIN (馬來西亞，世排41) 第四種子:張課琦/柏禮維(台灣，世排29) 第五種子:武井優太/遠藤彩斗(日本，世排32)
5 女子雙打:
第一種子:汪郁喬/劉巧芸(台灣，世排42) 第二種子:謝沛珊/曾郁棋(台灣，世排44)
第三種子:Lauren LAM/Paula Lynn CAO HOK (美國，世排41)
6 混合雙打:
第一種子:Dejan FERDINANSYAH/Gloria Emanuelle WIDJAJA (印尼，世排17) 第二種子:張課琦/李芷蓁(台灣，世排28) 第三種子:楊博軒/胡綾芳(台灣，世排32) 第四種子:許邦榮/張湄鑫(馬來西亞，世排36)
第五種子:Ruttanapak OUPTHONG henicha SUDJAIPRAPARAT (泰國，世排41)