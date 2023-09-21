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嬉遊台南必去「漁光島」觀夕踏浪，漫步「漁火點點，半月沉江」遺世獨立的月牙灣沙灘欣賞夕陽，浪漫美拍！兩年舉辦一次的藝文盛會「漁光島藝術節」、雨後限定美景「水漾森林」、裝置藝術「鯨彩漁光」都是必賞亮點。
NO.2 十鼓文創園區
十鼓文創園區由日治時代老糖廠變身藝術文化村，可欣賞夢糖劇場鼓樂表演，宛若哈利波特電影場景的「魔法工廠」、天堂上的鞦韆、飛天宅急便、全亞洲最高室內透明溜滑梯「煙囪滑梯」等超多精彩極限體驗。
NO.3 安平老街
「台灣第一街」安平老街為台灣最古早的老街商圈，可盡情選購安平蝦餅、伊蕾特布丁等伴手禮，大啖文章牛肉湯、周氏蝦捲等人氣美食，走逛安平古堡、安平樹屋、德記洋行等熱門打卡景點，穿街走巷樂無窮！
NO.4 花園夜市
來到台南必得吃爆花園夜市！台南大東、武聖、花園3大夜市營業時間有口訣「大大武花大武花」，花園夜市開週四、六、日，以週四、日攤商最齊全，400多攤美食必吃三輪車大腸香腸、二師兄古早滷味、東東拔絲地瓜等等。
NO.5 奇美博物館
白天夜晚皆美的「奇美博物館」位於台南都會公園中，上萬件館藏包含西洋藝術、樂器、兵器、自然史等多種類別，館內共展出約4,000多件作品，室外設有許多知名藏品及阿波羅噴泉廣場、奧林帕斯橋、繆思廣場等熱門打卡景點。
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這篇文章 特別企劃｜90萬網友激推！ 台南最夯玩樂好去處TOP5 最早出現於 行遍天下旅遊網