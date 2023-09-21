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小吃店拉門加捲尺「秒變自動門」　神設計被讚爆：加碼低成本秒招

▲小吃店老闆用捲尺把手動拉門，改造成可自動關上的半自動門，被讚是生活智慧王。（圖／爆廢公社二館臉書）
▲小吃店老闆用捲尺把手動拉門，改造成可自動關上的半自動門，被讚是生活智慧王。（圖／爆廢公社二館臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

「你不解決問題，問題就會解決你！」而解決問題的成本，端看個人的智慧。一名小吃店老闆為解決客人進出、忘隨手把門拉上，導致冷氣外洩，電費飆高，又不想花大錢，突發奇想把50元的伸縮捲尺釘在門框上，捲尺前端固定在門的另一端，如此當客人開門時，捲尺會被拉長，進門後，捲尺捲回，門就會自動關上，超神設計被網友讚爆。內行網友還加碼分享更省錢的手拉門改造妙招，只要寶特瓶加滾輪就能搞定。

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原PO在臉書「爆廢公社二館」社團分享，日前在一家小吃店消費時，意外發現了老闆的「捲尺」巧思，將手動操作的拉門，進化成可自動關上的半自動門，直呼「一個50元就能解決的方法，何必花幾千元或是上萬元來安裝！」讚老闆是生活智慧王。

▲內行網友加碼分享「滑輪+重物（礦泉水）」的改造妙招，而且成本還更低。（圖／爆廢公社二館臉書）
▲內行網友加碼分享「滑輪+重物（礦泉水）」的改造妙招，而且成本還更低。（圖／爆廢公社二館臉書）
為突顯「捲尺」門的巧思，原PO還分享實際開關門影片，只見畫面中一名男子開門入內後，不用轉身關門，門就因捲尺回收而慢慢關上。貼文曝光後引發網友討論，不少人大讚「生活智慧王」、「這捲尺拉力還真強」，但也有人擔心捲尺自動門久了會彈性疲乏。

此外，也有內行網友分享比捲尺更省錢的改造大法，只要「滑輪+礦泉水」就能搞定，首先把滾輪或捲線盒固定在開門處門框上角，繩子一端以鉤子固定在另側，另端下綁著水瓶重物就完成。也有人推薦使用數十元的「自動開關門神器」、長條彈簧等，也同樣能實現自動關門的功能，十分方便。

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