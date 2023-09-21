宋芸樺帶「法國男友」遊台灣！他嚇到直呼：不想再試臭豆腐
電影《榮耀之路》是台灣與法國合製的電影，先前入圍威尼斯影展，得到高度好評，導演哈希德阿米、演員沙伊恩布曼丁特地從法國來到台灣，攜手台灣製片馬君慈與宋芸樺一同出席首映會、紅毯。宋芸樺帶著片中演她法國男友的沙伊恩布曼丁，重遊台北品嚐台灣牛肉麵，但他表示：「我不想再試臭豆腐了！」
記者黃雅琪／台北報導
劇組也帶沙伊恩布曼丁重遊當時拍片的西門町湯姆熊，並前往台北知名觀光區永康街和東區商圈，品嚐道地台灣牛肉麵，但他直呼：「我不想再試臭豆腐了！」沙伊恩這回也前往參觀金車噶瑪蘭威士忌酒廠，品嚐台灣酒的好滋味。
宋芸樺在片中飾演沙伊恩布曼丁台灣女友，當時飛往法國拍片，提到台灣與法國拍戲差異，宋芸樺表示：「法國拍攝現場吃飯時間很長，供應自助餐，在正式的餐桌用餐，提供一大一小玻璃杯，我看到工作人員拿著杯子默默去後門，我也模仿他們，才發現餐車有一區備有紅酒、白酒！」
對於此次改編自身家族往事，並與台灣團隊通力合作，將這個故事搬上大銀幕，導演哈希德阿米表示，「台北是唯一能完成這部電影的地方，我很高興能帶著這部片與台灣觀眾見面，這對我和我弟弟而言都非常重要！」《榮耀之路》將於9月28日正式在台上映。