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獨立記者，專注於台灣休閒農業及食材深度報導。著有《休閒農業走過20年》、《農村廚房尋味之旅》、《嘉南平原的心跳聲》等書。
近來香魚在台灣餐桌愈來愈受歡迎，但很多關於香魚的細節我們都不太清楚。例如，為什麼香魚叫香魚？哪裡香？為什麼台灣超過95％的香魚都養在宜蘭？香魚要養多大才能上岸？養多大最好吃？公魚母魚味道有差嗎？為什麼香魚牙齒幾乎就長嘴唇邊，而不像多數動物的牙齒是藏在嘴唇之內？
早年台灣流行「產地到餐桌」與「稻田裡的餐桌」這類活動，它很美，也成功把都市消費者帶入農村，但隨台灣餐飲環境提昇，更多人開始追求餐桌美學背後的食材知識。這些年我與台灣休閒農業發展協會「農遊超市」農業旅遊入口網站合作推出多樣活動，就是希望更進一步呈現台灣農漁食材知識與「農舞台」之美。
從牧場到漁村 演譯精采「農舞台」
例如每年3月，我們會規劃起司團，帶旅客去苗栗飛牛牧場看一桶生乳如何從乳牛身上擠出與製作起司流程，接著品嚐10多種不同口味起司理解其差異；4月去仙湖農場看蜜蜂如何採蜜並品嚐酪梨蜜、水筆仔蜜、白千層蜜等20多種台灣不同風味蜂蜜；秋季去看虱目魚收成或稻米收割並一次品嚐10多款不同品種稻米；每年11月去烏魚池畔看怎麼撈烏魚，並給每人一整尾烏魚與一把烏魚刀，讓大家自己動手剖開魚腹取出烏魚卵，再自己綁線、除血、鹽醃，最後交給漁場主人協助曬乾完成後把烏魚子宅配到家。
農漁食材生產過程，一定會有插秧、開花、結果、收成、加工等畫面，這些畫面都很美，可統稱為「農舞台」。農遊超市安排這些活動，不只讓我們能清楚掌握食材生產的各種細節知識，更能見到盛大優美的收成「農舞台」真實畫面，而5月與10月，就是精采的「香魚收成」。
早年香魚大多外銷日本，隨著台灣餐飲崛起，目前內銷需求大增，並區分一年兩季收成。10月中秋前後正是產季，此時母香魚幾乎都抱卵，為大家印象中最好的品嚐時機。5月這一期的香魚多數還未區分公母，早年被認為品質不如秋季，事實上它因體型較小，反而肉質纖細，並可在烹調技術下料理到外酥內嫩，是目前許多高級餐廳追求的食材。
香魚真的會香 公母滋味大不同
香魚是真的會香。野生香魚平常只吃藻類，背上會散發淡淡瓜果香，因此得名。香魚是非常乾淨的魚，捕撈上岸後根本不用去鰓去鱗去內臟，直接就可上爐碳烤到充滿香氣。曾經台灣有許多野生香魚，但隨河川棲地破壞已於1968年後滅絕，目前養殖的幾乎都是日本來的品種，主要都養在宜蘭是因宜蘭湧泉與溫度剛好符合香魚對水質的苛求。
一般民眾要看香魚收成並不容易，因為香魚易受驚嚇而絕食，漁場多數不開放參觀，此外，香魚收成幾乎都從清晨6點開始，主因此時太陽未出氣溫不高，可更好地保存新鮮度，並可配合後續人力馬上進行分級與冷凍。為了讓大家更懂香魚，農遊超市也以誠意感動八甲休閒魚場、柯林漁場等幾家宜蘭養殖場，每年5月與10月各規劃一團20人以內的「香魚團」，清晨6點就由漁場主人帶領看香魚收成並解說養殖過程的細節，介紹公母香魚如何判別與挑選，傳遞深度食材知識，並安排「鬼酒灶咖」原住民主廚團隊在安農溪畔清晨野餐吃鮮魚。
深度農遊體驗 品舌尖上驚喜
2023年這場5月30日舉辦的香魚團，活動當天遇上瑪娃颱風外圍環流風雨攪局，雖然安農溪畔野餐取消，但大家睡眼惺忪看完收香魚後，漁場主人許智越卻清了一個室內大魚池，讓大家坐在超大魚池中擺桌吃鮮魚，烤香魚、清蒸墨瑞鱈、酥炸鱘龍魚，外加鮮魚湯，大夥人生第一次坐在魚池裡吃魚，充滿樂趣。
最特別的是，木炭烤爐熱烘烘，現撈香魚就在一旁，漁場主人無限量供應漁獲讓大家自己練習烤魚，自己動手這才知道很不容易，香魚太細緻，總是一下沒注意就烤焦，必須極有耐心。而烤好之後迫不及待品嚐，小香魚肉質的細嫩讓大家驚呼連連，更驚豔的是沒有經過冷凍，輕輕一剝魚肉就與魚刺整個完美分離，人生第一次鮮活香魚滋味，香氣迴繞唇齒間。
這篇文章 專欄觀點｜一期一會 香魚農舞台 最早出現於 行遍天下旅遊網