Nissan又有另一款Nismo車型要來了，Ariya Nismo被捕獲在紐柏林進行測試
在2021年8月Nissan釋出預告將會帶來一款Nismo車型，當時外界就在猜測會不會是Ariya Nismo，不過當時將預告圖調亮之後Note Aura Nismo的可能性較高，後來也果真就是Note Aura Nismo，然而這次Ariya Nismo真的要來了，因近日外媒拍到Ariya Nismo在紐柏林進行測試。
Carture 車勢文化
Nissan在2021年8月除帶來車迷期待已久的量產版Z跑車，同時也釋出預告還有會另一款Nismo性能車款，而從所釋出的預告圖來看，外界猜測有可能是Ariya Nismo或Note Aura Nismo，然而將圖片調亮後Note Aura Nismo的可能性較高，之後也確認就是Note Aura Nismo。
至於Ariya Nismo呢？近日外媒就拍到Ariya Nismo在紐柏林進行測試，雖車身沒有任何Nismo銘牌，但可以看到測試車有著較具運動化的空力套件，同時輪胎也配置Michelin Pilot Sport輪胎。動力部分一般Ariya雙馬達的四驅版本有著389hp最大馬力，倘若真是Ariya Nismo的話動力輸出勢必也會有所提升，但也先別高興太早，因為先前推出的Z Nismo動力也才提升20hp而已。