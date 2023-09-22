特企／《突突三國M》9/26上市！啦啦隊女神「謝凱蒂」加入應援

第一個讓人眼前一亮的特點是《突突三國M》名稱本身。其諧音讓人聯想到「突肚三國」，意指遊戲主打的休閒策略輕鬆到像是可以解放啤酒肚的程度！相比於其他三國遊戲的緊湊節奏，這款遊戲注重的是輕鬆愉快的娛樂體驗，更容易讓玩家在忙碌的生活中找到片刻放鬆，一邊享受遊戲，就像讓肚皮隨之「凸」起，享受娛樂之感。
此外，官方預約活動也將抽出多項好禮，其中最引人期待的是能夠在遊戲中獲得的「小喬」，同時，還有MyCard 點卡、Switch、PS5遊戲機、iPhone手機等多項好禮。而最令人矚目的獎勵莫過於終極「突突」大獎：Gogoro機車！參與預約活動，不僅能夠提前體驗遊戲樂趣，還有機會騎著炫酷的Gogoro遨遊城市。
最後，值得一提的是遊戲中將有兩位啦啦隊加入，其中一位是中信兄弟啦啦隊的浮誇甜心「謝凱蒂」，具有「小許瑋甯」美稱的她，將為遊戲帶來活力四溢的氛圍，為玩家應援加油打氣，同時，還有機會獲得她的親筆簽名的書；另一位未公開的神秘伙伴也即將登場，為遊戲增添更多神秘的色彩，讓充滿期待的玩家共同來為遊戲應援，一場懾人心魄的三國對決即將展開，最美啦啦隊應援團將成為玩家的最佳夥伴，陪伴踏上一段華麗冒險之旅。
突突三國M不僅讓玩家感受「凸肚」，還能享受到豐富的遊戲體驗，無論是輕鬆的休閒策略，還是充滿驚喜的獎勵，這款遊戲將帶來前所未有的娛樂，尤其參加預約活動，將贏取豐富的好禮，此時準備好與謝凱蒂和神秘伙伴一同應援，9月26日開啟全新三國冒險的序幕！
官方網站：https://event.skylinesgame.com/ttsgdb/
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