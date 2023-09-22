光陽 GP125 創 65,000 台訂單新高，年底前保證交車！
全球專業機車品牌KYMCO於八月第一天推出的「輕鬆入手一小步、百萬通勤一大步！」GP125最低39,800元優惠方案，截至9月20日最後收單日，全台累積訂單達65,548張、其中約17,500台已經交車，光陽再次誠摯感謝所有消費者與經銷商通路支持，接下來的約46,325台會持續以卓越的品質全力生產，保證年底前交到顧客手中。
2GameSome - 有車賞
KYMCO購車優惠一波接一波！先推GP125最低39,800元優惠方案、9月再迎接LED機車史上最低43,800元，全面震撼台灣二輪機車市場。KYMCO光陽集團執行長柯俊斌更掛保證：「依據產能安排，新車都會在年底前陸續交車；如有任何外力因素，光陽也絕對會提出誠意十足的補償方案給消費者，請大家不用擔心。」而未能參與「39,800史上最低」活動的消費者，也依舊能以市場上最低價將國民神車牽回家！目前光陽正全力為總數65,000台GP125的專案訂單進行交車服務，因此9月20日後欲購買GP125的消費者，仍請耐心等候最新訂購開放通知。
KYMCO始終專注「最得我心」品牌理念的落實，「品質保證」是KYMCO最在乎的細節；所有機車零件皆經過嚴格把關，如噴射系統供應商就是世界大廠「德國馬牌Continental」。只要消費者依照使用手冊正常騎乘，定時到正規車行進行保養檢修，便能無虞騎乘。柯俊斌執行長表示：「若新車在保固期間內遇到任何問題，只要送回光陽原廠，保證全權處理！光陽將會全力以赴，用最好的服務品質讓消費者放心，給消費者賓至如歸的感受」
在KYMCO GP125接單突破衝破65,000輛之際，預計將能搶佔約15％左右的市佔率，而KYMCO並不會滿足於此或者停下腳步，光陽GP125未來仍將持續進化，也會持續推出新車款，繼續陪伴全台百萬通勤族的日常生活。