▲ 【試駕】微整 電池加大 標配氣壓懸吊，Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro展現豪華純電休旅從容態度

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e-tron不僅是Audi首款量產電動車，同時也是擔任開闊電動市場的先鋒，如今隨著品牌電動化策略及產品愈來愈廣，和現階段燃油與電動併行情況下，Audi將偶數車型轉為電動車，因此e-tron則趁此次小改之際將其改名為Q8 e-tron。
既然更名又是小改當然在外觀上要來點變化，首先可以看到Q8 e-tron在水箱護罩進行調整，其新的蜂巢樣式與輪廓帶來嶄新的視覺效果，而試駕的Q8 Sportback e-tron 55 quattro則有選配黑色外觀套件Plus，除水箱護罩黑化外，廠徽亦採灰色處理，搭配Sportback斜背身形及S Line套件點綴下，散發鮮明的運動氣息。在營造運動化之餘Q8 e-tron配備自動啟閉水箱護罩、左右氣壩導流設計與底盤平整化，因此讓Sportback車型有著0.24Cd風阻係數。
相較於外觀的轉變，Q8 e-tron在動態表現的進化來得更加有感，在電池方面Q8 Sportback e-tron 55 quattro電池容量提升至114kWh，續航里程也隨之進步到有600公里水準，而170kW充電效率僅需充電10分鐘即可行駛123公里，充電約30分鐘則可將電池電量由10%充至80%。
動力部分Q8 Sportback e-tron 55 quattro依舊維持408hp/67.7kgm輸出，雖然沒變但輸出特性卻有進行調整，電動車因馬達輸出特性，因此自踩下踏板後無任何遲疑就會給予滿滿動能，然而Q8 Sportback e-tron 55 quattro卻沒如此這般魯莽，而是以從容自若的態度輕鬆推動重達2,585公斤的車身，過程中有著極度輕盈的加速和豪華優雅的姿態，當然只要多加深一點深度或稍加重踩，3具電動馬達也是會立即釋出強勁能量作為回應，更不用說在Dynamic模式下擁有更強悍的推力，然而得先必須承受些微暈眩的副作用。
Q8 e-tron標配跑車化氣壓懸吊，透過Drive Selet能自行選擇模式，首先靜止時可升高5cm，而在Auto模式下當速度維持於120km/h以上，懸吊會自動降低1.3cm，若速度進一步提升到140km/h則會再降低1.3cm，而速度減慢至110km/h與70km/h就會分別升高1.3cm，至於節能模式則會直接降低2.6cm來減低風阻達增加里程效果。
跑車化氣壓懸吊所給予的另一好處就是能將欲傳達至車內的震動消弭，轉換成高質感細微的回饋，進而帶來豪華休旅應有的舒適乘坐感受。然而除了顧及舒適電池的低重心加上quattro系統及先天體質，讓尺碼近五米的Q8 e-tron在彎中有著靈活且沉穩的特性。
座艙Q8 e-tron並未進行調整，依舊配置12.3吋數位儀表、10.1吋雙層中控螢幕，雖然沒有現今新世代車型採大面積螢幕，但雙層且功能區分的規劃，加上按壓有模擬實體按鍵回饋的震動，反而給予直覺且易於操作的感受。其餘手機連接、無線Apple CarPlay、無線充電、四區恆溫、ACC主動式定速巡航、塞車輔助、主動式車道維持等便利與安全配備全都提供。
Q8 Sportback e-tron 55 quattro外觀有給予新鮮感受，電池加大後換得600公里的續航里程，標配的跑車化氣壓懸吊讓駕駛可在舒適與運動之間自切換，除上述Q8 Sportback e-tron 55 quattro又豪華純電休旅應有的質感與舒適向上提升。