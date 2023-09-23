U:NUS蔡承祐、吳昱廷最帥喪屍！追愛不顧一切 太入戲嚇到發抖
從選秀節目《原子少年》出道成團的男團U:NUS，由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，其中吳昱廷、蔡承祐近日推出全新單曲〈嗚嗚嗚〉，吳昱廷和蔡承祐表示：「希望大家聽完〈嗚嗚嗚〉，能夠感受到愛的重量。」兩人也參與MV導演、編劇、演出，在MV中扮演喪屍，詮釋掉入愛情陷阱中的不顧一切。
記者吳雨婕／綜合報導
〈嗚嗚嗚〉 MV以獨特的喪屍劇情詮釋，延伸歌詞中「為愛丟失自我」的含義。吳昱廷和蔡承祐在MV中扮演喪屍，以為遇見善良的人類，未料中了愛情陷阱，在深山裡陷入危機。蔡承祐所扮演的喪屍最終喚醒自我意識，試圖帶險些遇害的好友脫離危險關係，但看不清真相的吳昱廷最終仍選擇回到山裡。MV劇情中，兩人透過喪屍角色，詮釋面對愛情時兩種相反樣貌，也展現彼此之間患難與共的友情。
拍攝時適逢農曆鬼月，團隊為了取景奔赴森林，蔡承祐和吳昱廷分享緊張時刻：「拍攝現場剛好沒有網路，團隊就這樣與世隔絕12個小時到天黑，而且要拍喪屍戲就超怕！」蔡承祐補槍說道：「昱廷超膽小。」吳昱廷對此也不否認，吐露：「有段戲還是女主角拿斧頭砍我，那段我最入戲，而且是真的斧頭，所以我手腳都在抖。」