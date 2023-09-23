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士林市場地下美食街要關了！10/2起暫停營業8個月　市場處揭原因

▲士林市場地下美食區將啟動整修工程，因此10月2日起，將暫停對外營業。（圖／翻攝GOOGLE地圖）
▲士林市場地下美食區將啟動整修工程，因此10月2日起，將暫停對外營業。（圖／翻攝GOOGLE地圖）

記者葉盛耀/綜合報導

經常去士林覓食的民眾注意了，士林市場地下美食區將暫停對外營業。市場處表示，為提供消費者更良好的飲食用餐環境，將於10月中旬啟動士林市場地下美食街空調及共食區整修工程，而士林市場地下美食街自112年10月2日起，將暫停對外營業。士林市場一樓的早市、晚市，仍維持正常營業。

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士林市場地下美食區自民國100年啟用至今，以生炒花枝羹、蚵仔煎、鐵板燒、大餅包小餅等熱炒美食，吸引無數國內外的觀光客，已成為士林夜市商圈不可或缺的一角。市場處表示，將於10月中旬啟動士林市場地下美食街空調及共食區整修工程，而士林市場地下美食街自112年10月2日起，將暫停對外營業。待113年6月完工攤商進駐後重新營業，等於是將暫停約莫8個月時間。

在地下一樓整修工程期間，士林市場一樓早市、晚市仍維持正常營業。早市營業時間為周二至周日6:00~13:00（周一休市），晚市為周一至周日17:00~1:00，民眾依舊可至現場採買。

▲士林市場地下美食區將暫停，幸好一樓的早市與晚市將正常營業，部分知名小吃還是吃得到。（圖／記者徐銘穗攝）
▲士林市場地下美食區將暫停，一樓的早市與晚市將正常營業，部分知名小吃還是吃得到。（圖／記者徐銘穗攝）
市場處提到，本次整修工程將更新士林市場地下美食街空調，並規劃攤位為共食區形式，整修完畢後士林市場地下一樓將以全新面貌及動線營運，歡迎舊雨新知再度蒞臨。士林市場自治會林天來會長也說：「透過本次整修工程，期待消費者來士林市場地下美食街能有全新的用餐體驗，我們也會持續為大家帶來熟悉的夜市好味道！」

另外，南門市場因舊大樓的管線老舊與耐震強度不符使用，於2019年12月1日開工重建，原本攤位皆遷至南門中繼市場，目前初步預計，10月7日全新改裝成的南門市場即將試營運、11月中旬正式開幕，屆時，254個攤位便會重新遷回「南門市場」原址。

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