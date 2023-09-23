師大美術館開放！精選朱德群、林玉山、黃君璧作品　11/4前免費看

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台師大表示，博物館、私人美術館、大學美術館紛紛表達，期待未來在展覽與研究上能夠與師大美術館合作。回望台師大百年來的歷史，藝術大師雲集，自成一部台灣文化藝術史，一直以來未有地方能完整訴說這段發展，師大美術館背負此使命，更讓藝文界人士與學者們期待它的營運。
師大美術館籌備處主任白適銘說，美術館不僅擁有展演空間，同時也是校園學習空間的一環，對美術、設計、藝術史等系所，以及台大、台師大、台科大3校聯盟跨校選修的學生而言，師大美術館提供了多元的教學空間，讓學習場域與策展空間產生全新的連結。
台師大提到，美術館開放的3檔展覽，分別聚焦在台師大與藝術的3個不同交集。1至3樓是《百年再啟：2023年台灣美術院院士大展》，該院由台師大畢業校友的藝壇菁英及校外專家學者共同組成，院士專業涵蓋創作、設計及理論各種領域。本展集結49位院士參與，作品風貌精彩多元，體現本校在台灣藝術史上發揮關鍵角色的重要性，以及開創下一個百年的宏偉企圖。
台師大指出，4樓是《開放修復展與典藏精選展》，其中開放修復展由本校文物保存維護研究發展中心修復師，在本館館內進行移地開放式修復，觀眾不僅能欣賞修復完成的畫作，並能親臨修復過程，尤其面對長達5公尺的橫幅巨作，格外具備高度挑戰性，其視覺震撼，國內少見。
典藏精選展則精選該館典藏中，數位台灣藝術史上最具影響力的大師級人物，包括朱德群、黃君璧、林玉山、趙春翔、黃昌惠等精彩佳作，一方面呈現該校師長在美術創作上的教學脈絡，另一方面展示豐富多元的創作面向，讓來館觀眾深刻感受百年名校的人文高度與美學廣度。
部分精選的典藏作品受到台師大的師生們活用、再創新意，將典藏品重新連結至現今時下經驗。1樓光影走廊外是《轉藝+──教育部前瞻顯示科技導入藝術場域建置與推廣計畫實驗基地》，由該館與台師大跨域科技產業創新研究學院共同合作，科技與工程學院與藝術學院師生透過最新科技進行實驗，將該館典藏作品結合數位技術，以最新的沉浸式體驗方式，增益觀眾參觀時的感官經驗與共鳴趣味。
目前師大美術館規劃各樓層用途為，1至3樓目前展出院士大展，4樓為修復及常設展，5至6樓為藝術教室及畫廊，7樓為多功能展廳。3檔展覽即日起展出至11月4日，免費參觀，展覽開放時間為每週二至六上午10點至下午5點，週日、週一、國定假日及連續假期休館。