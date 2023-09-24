▲ 向AE86致敬！Toyota推出GR86 40週年紀念版車款超吸睛

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實在今年六月的時候，北美推出了GR86 Trueno Edition車型，現在日本則是推出了GR86 40週年紀念版，用以慶祝AE86問世40週年的日子，而在底盤的配置上基本擁有一樣的升級，ZF Sachs懸吊系統以及Brembo的煞車系統，而在外觀部分可以看到40週年紀念版是基於最高規格車型更改，在外觀以及內裝都有特殊的設計讓車輛與AE86 Sprinter Trueno有所連結，車門底部有一組特別的黑色線條，並且印有「Since 1983」以及「40th」的字樣，但特別版車型只有白色以及紅賽外觀，分別搭配黑色以及紅色內裝。
另外在鴨尾部分特別採用了水晶黑的設計，讓整體線條更為明顯，而18吋的輪圈則是使用深灰色金屬烤漆，此外上述的特別字樣在門板以及腳踏墊上也都可以看到，彰顯車款的不同魅力，而現在配有手排變速箱的GR86也擁有Eyesight套件，並且針對了VSC系統調整，同時改進了油門反應特性，但動力部分則都沒有改變，現在這輛車將會限量200輛，手排版本售價382.2萬日圓，折合台幣約82.9萬元，自排版本則為392萬日圓，折合台幣約85萬元，從9/25～10/9開放登記，並且透過抽籤選出200名幸運車主，從2024年2月開始交車。