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向AE86致敬！Toyota推出GR86 40週年紀念版車款超吸睛

▲ 向AE86致敬！Toyota推出GR86 40週年紀念版車款超吸睛
▲ 向AE86致敬！Toyota推出GR86 40週年紀念版車款超吸睛

Carture 車勢文化

Toyota的AE86是一輛膾炙人口的知名車款，而現在的GR86雖然跟AE86在血緣上幾乎毫無關係，但是86之名真的太過響亮，現在甚至針對AE86問世40週年，而推出了GR86特別版車型，其實這輛車跟北美的GR86 Trueno Edition有著類似的升級，但是在造型上略有不同，而換上了ZF Sachs懸吊系統以及Brembo煞車卡鉗，將會讓駕駛感受更為熱血。

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Toyota在日本推出GR86 40週年紀念版車型，用以紀念AE86問世40週年。
Toyota在日本推出GR86 40週年紀念版車型，用以紀念AE86問世40週年。
其實在今年六月的時候，北美推出了GR86 Trueno Edition車型，現在日本則是推出了GR86 40週年紀念版，用以慶祝AE86問世40週年的日子，而在底盤的配置上基本擁有一樣的升級，ZF Sachs懸吊系統以及Brembo的煞車系統，而在外觀部分可以看到40週年紀念版是基於最高規格車型更改，在外觀以及內裝都有特殊的設計讓車輛與AE86 Sprinter Trueno有所連結，車門底部有一組特別的黑色線條，並且印有「Since 1983」以及「40th」的字樣，但特別版車型只有白色以及紅賽外觀，分別搭配黑色以及紅色內裝。

另外在鴨尾部分特別採用了水晶黑的設計，讓整體線條更為明顯，而18吋的輪圈則是使用深灰色金屬烤漆，此外上述的特別字樣在門板以及腳踏墊上也都可以看到，彰顯車款的不同魅力，而現在配有手排變速箱的GR86也擁有Eyesight套件，並且針對了VSC系統調整，同時改進了油門反應特性，但動力部分則都沒有改變，現在這輛車將會限量200輛，手排版本售價382.2萬日圓，折合台幣約82.9萬元，自排版本則為392萬日圓，折合台幣約85萬元，從9/25～10/9開放登記，並且透過抽籤選出200名幸運車主，從2024年2月開始交車。

雖然AE86跟GR86幾乎沒有血緣關係，但是86之名太過響亮，推出特別紀念版車型很吸引人。
雖然AE86跟GR86幾乎沒有血緣關係，但是86之名太過響亮，推出特別紀念版車型很吸引人。
車門下方有特殊的線條，並且在上面有「Since 1943」、以及「40th」的字樣。
車門下方有特殊的線條，並且在上面有「Since 1943」、以及「40th」的字樣。
底盤的升級包含使用了Brembo的煞車系統，制動表現會更為理想。
底盤的升級包含使用了Brembo的煞車系統，制動表現會更為理想。
ZF Sachs懸吊系統也會讓車輛的整體反應更受到喜愛。
ZF Sachs懸吊系統也會讓車輛的整體反應更受到喜愛。
車門上的徽飾是這輛車專屬，而且只會限量200輛而已。
車門上的徽飾是這輛車專屬，而且只會限量200輛而已。
鴨尾的部分特別採用了輛黑色的烤漆處理，彰顯車款的不同之處。
鴨尾的部分特別採用了輛黑色的烤漆處理，彰顯車款的不同之處。
車輛使用最高規格的版本進行變更，內裝的鋪陳也相當高級。
車輛使用最高規格的版本進行變更，內裝的鋪陳也相當高級。
門板上也可以看到這輛車特別版的徽飾，彰顯車款的不同。
門板上也可以看到這輛車特別版的徽飾，彰顯車款的不同。
在門板上採用的是刺繡的方式處理，看起來相當精緻。
在門板上採用的是刺繡的方式處理，看起來相當精緻。
腳踏墊上也有一樣的徽飾標籤在側。
腳踏墊上也有一樣的徽飾標籤在側。

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