日本40歲諧星江澤伸行突逝世！生前2天才在發文 公司悲痛證實了
日本諧星江澤伸行與夥伴福田純一，所組成的喜劇團體「Countries」，於2010年出道，在短短兩年就靠著幽默又詼諧的表演與天賦，獲得日本漫才新人大賞獎（漫才：日本喜劇表演形式之一），廣受觀眾喜愛。怎料，經紀公司證實，21日江澤伸行在醫院病逝，享年40歲，明明2天前才在推特上發文，如今卻突然離開人世，讓外界相當震驚。
記者詹鎰睿／綜合報導
綜合日本媒體報導，身高164公分的江澤伸行，體重卻達到驚人的105公斤，雖然常常在螢光幕前自嘲身材體型，甚至作為喜劇表演的一部分，卻也為他帶來身體上的疾病。有好友透露，其實江澤伸行一直飽受嚴重的「椎間盤突出」困擾，在2018年至2019年還為此暫停所有工作。
此外，江澤伸行原定在9月20日出席一場東京的演唱會活動，但在19日，江澤伸行卻先行在推特上發文表示自己不會到場，而經紀公司「Countryz」也在隔天證實，因為身體健康不佳，江澤伸行取消演出。
沒想到Countryz於23日證實，江澤伸行已於21日在醫院病逝，享年40歲。至於告別式，經紀公司則表示，目前僅開放給親友、家人們參與，「對於給您帶來的不便，我們深表歉意，感謝您的諒解。」至於詳細病因，有待官方進一步說明。