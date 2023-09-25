▲ 【試駕】關於Subaru WRX 前代車主想說的是…

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其實Subaru WRX 之前就該要試駕了，但每次試駕當天不是暴雨不然就是遇到颱風，因此也只能被迫改期，由於改期多次加上在此之前已試駕過WRX Wagon，所以決定將這次的試駕感受交由同仁同時也是前代WRX車主負責。
在看到新WRX後前車主臉上充滿著興奮表情，但沒多久後就轉變了，有別於WRX Wagon，WRX於車身配置許多防刮飾板來營造戶外拉力風格，這部分車主便覺得少了性能房車氣息，由於試駕車為黑色，若其它車色對比突兀感受會強烈。除此之外新世代WRX水箱護罩面積也比先前放大許多，但車主覺得前代有著更具運動氣勢，不過車尾和尾燈則比較喜歡新世代的設計。
動態方面新世代WRX改搭載2.4升水平對臥渦輪引擎，輸出較以往稍微提升至275hp/35.7kgm，而且與前代相比由於峰值扭力提前至2,000rpm開始湧現，扭力湧現後也沒有過於突兀的力道，且加速反應也更為輕快，整體表現比先前來得更加順暢。而配置的的八速Lineartronic CVT無段變速系統，無論於市區走停或是操駕皆有順暢敏捷的反應，車主更表示這是目前體驗過車的中表現最好的。
新世代WRX搭載SGP平台，在開過後與自己的WRX相比新世代車型有著更為輕盈的腳步，面對彎道車頭轉向反應良好指向性也相當精準，甚至在彎中整體表現還比有安裝拉桿的前代WRX要來得更加出色討喜，只不過即使Sport模式方向盤轉向仍較為輕手與略微模糊，另外當速度加快後車尾節奏也無法立即跟上，側傾幅度也稍加明顯。
搭載SGP平台的新世代WRX，不僅在動態表現有所提升，於日常乘坐方面也有進化，除整體隔音制震比以往大幅改善外，其中前座部分吸震過濾表現也非常出色，但後座於行經不平處震動幅度與起伏頻率就不如前代乾脆俐落，由於車主有兩位小朋友，此回饋感受會讓小孩感到不適。
座艙方面前代WRX車主喜歡新世代WRX座椅，麂皮與皮革相間配置能提供良好的止滑效果，後座空間也比往來得更加寬敞，不過C柱線條變得更加流線因此也影響進出時頭部空間。至於新世代WRX有配置11.6吋中控螢幕與EyeSight 4.0系統，但這部份對於車主的用車習慣與愛開手排來說沒有造成太大吸引力。
關於新世代WRX車主表示不論動力輸出調校或底盤等都比以往來得更加出色且討喜，雖然沒有手排變速箱但此次的Lineartronic CVT則有充分釋放WRX應有的性能個性，但若用日常代步或後座有長期載人需求，這部分新世代WRX表現就有進步空間，再來就是以新WRX的進化程度，售價若再親民點會更好。