美胸皇后劉伊心見鮮肉裸身秀肌肉「好害羞」 老公一旁一打二顧娃
「美胸皇后」劉伊心，過去是選美比賽出身，她嫁給大24歲的老虎牙子CEO林志隆6年，陸續生下1雙兒女，身材仍辣翻。婚後她和老公一起打拼事業，但始終沒有放棄對選美的熱愛，日前應邀擔任台灣第一屆「國際友誼先生男性選美」賽事總決賽評審，憑藉過去獲得友誼小姐的成績認真考核起小鮮肉，見選手們戰鬥力十足，脫掉上衣，秀肌肉線條，不禁讓劉伊心大叫「好害羞」！而她老公則是在旁邊一打二顧小孩。
記者黃盈容/綜合報導
國際友誼先生被譽為國際知名男性選美賽事之一，2023年7月台灣賽區經過初賽後，共選出12位台灣友誼先生大使角逐總決賽。主辦方也特別請國際友誼先生創辦人與國際主席Kimpol Joe來到頒獎現場，以及從韓國、泰國等，重金禮聘冠軍及其他前五名得獎的超級好手來擔任嘉賓。參賽選手除了外型跟體態姣好，才藝表現更是展現十足國際水準，太鼓、現代舞、跆拳道等等，個個身懷絕技令人大開眼界。
劉伊心表示，當年她去希臘參加全球旅遊小姐，來自世界各國的佳麗給予她很多幫忙，讓她開拓了美的眼界，所以她也很努力要把這份熱情傳給新人佳麗，才獲得大家票選為當年度友誼小姐，更成為今天國際友誼先生的專業評審，一切都是最好的安排。
劉伊心也很鼓勵年輕人參加選美練膽量，培養國際觀跟事業觀，像她因為選美出道，現在管理數個公司，還收穫了完美老公跟可愛二寶，根本是穩賺不賠的選擇。