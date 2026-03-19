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美國聯準會（Fed）宣布利率按兵不動，加上伊朗戰事持續，國際油價仍維持漲勢，引發全球通膨重燃的擔憂，Fed並坦言中東局勢發展對美國經濟的影響「尚不明朗」，美股主要指數週三全收黑，道瓊工業指數重挫近800點，創今年以來的新低。綜合《CNBC》等外媒報導，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在議息後的記者會上表示，通膨控制進展不如預期，雖然現在判斷中東局勢對經濟的全面影響還太早，但能源價格的上漲，將推高整體通膨，何況還有關稅的影響，這一系列衝擊都干擾了當局對抗通膨的進展。鮑爾並透露，如果沒有看到通膨進展，Fed就不會降息，內部也已開始討論升息的可能性，不過目前利率前景點陣圖仍顯示，維持2026年、2027年各降息1次的預期不變。報導提到，美國2月生產者物價指數（PPI）增長0.7%，遠高於預期，加劇市場對通膨的擔憂。在伊朗戰爭爆發前，通膨情況就已經十分嚴峻，戰事的發生無疑是雪上加霜。CrossCheck Management首席投資長舍恩伯格（Todd Schoenberger）表示，從金屬到製造成本的價格都在漲，認為這是結構性通膨，而非暫時性通膨，很可能會對貨幣政策產生持續影響直到第三季末，加上伊朗戰爭開始以來，能源價格也在上漲，這些顯然也會傳導至消費者層面。Savvy Wealth 首席投資長夏瑪（Anshul Sharma）也坦言，目前正處於波動性較高的時期，如果油價持續高企，持續的能源衝擊會導致通膨和經濟成長開始放緩，這將是一個「危險的組合」，也將使聯準會在平衡各項職責方面，面臨更大的挑戰。18日收盤，美股道瓊工業指數重挫768.11點或1.63%，收報46225.15點；標普500指數下挫91.39點或1.36%，收在6624.70點；那斯達克指數下跌327.11點或1.46%，收22152.42點；費城半導體指數下滑41.70點或0.53%，收7795.13點。國際油價方面，WTI西德州原油（WTI）每桶收報96.32美元，微揚0.11%；布蘭特原油期貨漲3.83%，至每桶107.38美元。