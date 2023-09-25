特企／煮飯邊看電視忘記「關火」？家中起火原因竟然是這個！
根據內政部消防署於111年的「全國火災統計分析」，統計指出火災共發生1萬5,890次，各類火災以「建築物」火災占第1位，而建築物火災起火處所以「廚房」為最高，且起火原因以「爐火烹調」發生頻率最高。
日前於高雄市大樹區的一起火災就是如此，警方初步研判火勢起因疑是82歲史姓老翁煮早餐忘記關火而導致火災，不論長輩是獨居或與家人同住，因烹飪而忘記關火等情形也是目前許多民眾相當擔憂的問題，因此於FB爆廢一公社的一篇「婆媳問題」發文，也因「爐火烹調」引起眾多網友熱議。
由於發文者與先生、婆婆、孩子同住，由於她與先生工作因素，平常料理、家事、帶小孩都是由婆婆協助，文中提到「發現婆婆又把燒壞的鍋子偷藏起來！這些鍋子不知道被藏多久，而且已經不是第一次發現她忘記關火把弄焦的鍋子偷藏起來，提醒過很多次開火要記得顧」、「而且要換成電爐，婆婆堅持他不會用，已經不知道怎麼溝通比較好?」。
此文一出，婆媳問題也紛紛受到網友有感回應，提供各種解決方案給發文者參考，「一般人大腦一次只能記七件事，婆婆要顧小孩煮飯做家事，被第八件事情影響也是難免，所以真的建議要換定時爐啦」、「我婆婆很愛燉補熬湯，所以家裡是用莊頭北的定時爐，操作簡單，建議家裡可以換成這台～」、「我們家是裝安全定時檯面爐耶，就不用擔心這種狀況，老人家燉湯當作設鬧鐘就可以，而且雙爐30分鐘會自動關，左爐最長可設定4小時自動關火，直接解決問題是目前最好的溝通方式噢!」等等，彙整網友們的回應，最佳的解決方案是透過安裝比一般瓦斯爐更安全的定時爐，直接解決安全問題且不傷感情、不會引發爭吵，才是一勞永逸的處理方式。