BMW M要淘汰基礎車型 入門版本從Competition開始
相信大家對於BMW M的車款肯定都印象深刻，其性能表現非常優異讓人喜愛，但現在你想要擁有BMW M的車輛將會變得更為困難一些，原因是他們想要取消基礎入門車款，像是X5 M、X6 M、M3、M4這類的車型，最入門的版本將會從Competition開始，其售價肯定是更為高昂的設定。
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身為BMW粉絲應該已經發現小改款過後的X5 M、X6 M僅有Competition版本，這不是因為更低階的入門X5 M以及X6 M還在準備，而是BMW M現在他們不想要打造入門車款，其性能子品牌的執行長Frank van Meel更直接表示，M440i這類相對於純正M品牌來說性能更低的車款，已經可以補足BMW品牌普通車輛以及BMW M品牌高性能車輛的空缺，所以標準型的入門M車款已經沒有存在的必要，Competition現在已經成為了新常態，所以未來標準的M車款將會消失，入門版本都將會是Competition車型。
而取消了入門的車款，現在買家只能從更硬派的Competition開始，當然如果你還想要更為性能的話，也還有CS或者是CSL的瘋狂選擇，但對於那些只想要BMW M徽飾的人來說，Competition的設定他們能不能接受是一個重點，而車價的增加說不定也將會影響到品牌的銷售量，但對於車迷來說BMW M的進入門檻又更高了一些，這樣的銷售策略也很可能是在為電動化的車款作出準備，而純電的BMW M又會有什麼樣的改變真的值得期待。