▲ 電動車專利之王 比亞迪專利數量高達1.3萬件 是特斯拉的15倍

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在過去的20年時光中，中國電動車廠BYD比亞迪瘋狂申請專利，其專利數量是特斯拉Tesla的15倍以上，最主要的原因就是為了要保護其電池技術，根據最新的數據顯示，比亞迪在2003年到2022年之間申請了13,000項專利，而特斯拉在同個時間只申請了863項專利而已，比亞迪有一半的專利都與電池技術有關，這也解釋了為什麼他們的產品與其他電動車品牌有所不同，因為比亞迪可以使用他們自家開發的電池組，不必求助於第三方的供應商，完全針對其車款設計並優化。
但申請專利也不是沒有壞處，因為專利的細節都必須被公開，這意味著他們很容易就被模仿，而有分析師認為特斯拉專利比較少的原因是因為他們嚴重依賴大量的公開資訊軟體進行開發，該品牌電池也是採用第三方的廠商，而特斯拉的專利則是以基礎充電設施與電動車、駕駛之間的通訊有關，另外特斯拉也希望透過在他們自己的工廠內使用新的生產技術來降低其他公司會模仿的風險，雙方的做法各有利弊，但畢竟比亞迪是自行開發電池，對於他們來說關於這個重要零部件的專利申請是很重要的，否則被電池廠拆解分析很可能就會被取代，現在他們已經是磷酸鐵鋰電池開發以及製造的領導者，這類電池已經比鎳鈷三元鋰電池還要更便宜，顯見比亞迪在技術上的發展相當強大。