▲ 手排末日來臨前，大家才想到開手排的美好？美國手排車銷售回溫

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2023年，美國市場手排車銷售佔有率，自2021年僅0.9%，增加至1.7%，儘管不能代表手排車重獲歡迎，但至少顯示出市場已經有所轉變。2021年在美國手排車銷售佔有率跌至低點，市占率進勝0.9%，接著隔年就有所反彈，就連二手車市場也有相同趨勢，在2020年的美國二手車市場中，手排車佔有率也跌到了2.4% 的低點，不過在2021 年和2022 年分別為增至2.8%和2.9%，過去因成本考量選擇手排車的因素已不再是主要動機。
懷舊與享受手排帶來的原始操駕體驗成為手排開始復甦的主因，當前仍提供手排選項的車型大多屬於性能車，美國最受歡迎的手排車是Honda Civic，其次是Ford Mustang, Subaru WRX, and Jeep Wrangler，根據德州的VW經銷商表示，配置手排變速箱的Jetta與Golf R，會在一兩天內售出。不過手排銷售回溫的趨勢不局限於性能車型，密西根州的一家汽車銷售公司總經理表示，日前該公司收到了46輛手排Kia Forte，但在短短時間內就售出了44輛。
隨著汽車不斷發展，手排車復興現象顯示消費者的喜好也不斷在變化，也讓部分車廠仍了保留手排選項。也許在電動車時代即將來臨，c喚起人們對手排車純粹駕駛體驗的美好。