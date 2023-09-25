▲Audi Innovation Award 奧迪創新獎 黑客松活動落幕

《奧迪創新獎－ 2023 黑客松活動》日前於t.Hub內科創新育成基地展開，與Girls in Tech Taiwan、Ladies that UX Taipei、Women in AI Taiwan和Women Who Code Taipei等國際非營利科技女力社群合作，以「Women In Tech : Driving the Future of Mobility」為主題，邀請來自網頁/APP設計與開發、商業分析、資料科學、人工智慧/車聯網等領域的團隊參與，激盪未來移動體驗的創新發展。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本屆黑客松活動為期三天，評分標準包含：可行性、創新性與影響力，挑戰主題跨及「預測分析」、「數位文件自動化」和「情感分析」等。比賽競爭激烈，最終由Pure Honey團隊所提出的「顧客服務與銷售流程優化方案」脫穎而出，奪得價值 100 萬新臺幣的年度合約；AUTOPRO 團隊以及E-tron explorers團隊也以優秀表現分別獲得新台幣10萬和5萬元的現金獎。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）提及：「台灣奧迪藉由《奧迪創新獎－ 2023 黑客松活動》為汽車產業注入多元性與活力，參與比賽的優秀團隊們提出的創新方案，更為為未來移動服務發展帶來更多可能性。我們很榮幸能藉由《奧迪創新獎－ 2023 黑客松活動》讓眾多女性發揮科技長才，更期待於不久的將來，將創意實際落實在台灣奧迪的業務及服務裡。」台灣福斯汽車官方 LINE 專屬顧問登場 推即時線上服務SMAT 發布 2023 運具電動化產業戰略報告 加速推動運具電動化BMW Retail.Next 展間概念落成 打造頂級賞車體驗華友聯攜手宏佳騰為臺南市警用機車智慧升級