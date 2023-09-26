台北最大「旭集」天母開幕！美國鐵粉返台搶頭香　10月底再開桃園

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開幕現場《NOWnews今日新聞》採訪到在地客李姓家庭，據說熱愛海鮮的大兒子曾和媽媽造訪旭集信義店，對食材新鮮度讚不絕口，推薦給全家人「必吃！相當值得推薦」；平時都在天母商圈一帶活動的媽媽透露，早在大葉高島屋內逛街時，便不斷看到「旭集即將開幕」的消息；鐵粉哥哥得知弟弟正好在開幕期間返台，便強力推薦家人「一定要來吃」。
據李爸爸透露，哥哥在美國想要網路訂位都搶不到，便委由爸爸改以電話預訂，反而相當順利！撥電話大約2～3通就順利完成訂位，間接證實網路傳聞，電話訂位比網路中獎機率高。李爸爸回憶，蠻早以前吃過「饗食天堂」便留下好印象，平時逛街默默發現，在大葉高島屋內就能吃到同集團旗下的「果然匯」、「開飯川食堂」、「饗泰多」，實在很方便。
一家人開心在「旭集」天母店開幕第一天到店用餐，小兒子大讚台灣食材相當新鮮，包括生魚片、螃蟹類海鮮都很值得一吃，也稱讚了「龍蝦湯燉飯」、「極品帝王蟹味增湯」，連「茶碗蒸」、「蛤蜊湯」味道也都很不錯。小兒子還特別稱讚，「旭集」天母店內的咖啡吧，不是擺放咖啡機、而是現點現做的Espresso咖啡還拉花。
《NOWnews今日新聞》記者為大家搶先開箱，秋季新菜應景的「粒味噌炒蟹」、「秋栗醬燒魚」齊上桌；地處陽明山呼應在地農產特色，更以當地口感清脆的箭筍，推出天母店限定特色菜「黃金箭筍培根捲」、「醬烤箭筍牛肉捲」。
「旭集」天母店裝聚焦「和洋」風格，以日本大正時期的經典幾何線條、彩繪玻璃勾勒浪漫的美好年代，匯聚日本九大經典工藝，每一扇窗景都彷彿都能瞧見樹木花草、蟲鳴鳥叫的四季風光。
歡慶開幕，「旭集」天母店即日起至10月1日，用餐後於Google打卡並評分，即贈送「旭集IP扭蛋」乙顆（造型隨機），數量有限贈完為止；並搭配大葉高島屋週年慶，11月底前不限平假日，至「旭集」天母店用餐時出示百貨周年慶DM（拍照或實體皆可）或百貨APP推播訊息畫面，即贈送「旭集SHIBANBAN扭蛋」乙顆（造型隨機），數量有限贈完為止。
另外，新店裕隆城在上週也開幕試營運，台北市東區最美勺日咖啡新開「TOK盡興食光」，在巢型包廂、半開放和室品嚐新亞洲料理餐酒，開幕招待開胃菜；港式點心「點點心」則打造首家科技感未來店型，「豬大師」化身星球太空人，開幕優惠大方請吃豬仔流沙包。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！