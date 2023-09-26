亞運電競／《英雄聯盟》首勝！中華隊5路全贏　20分鐘擊潰阿聯

台北最大「旭集」天母開幕！美國鐵粉返台搶頭香　10月底再開桃園

▲全台最難訂Buffet「旭集和食集錦」天母大葉高島屋開幕佔地500坪「台北最大」分店，鐵粉遠從美國返台搶頭香，曝光訂位秘訣。業者證實「最快10月底再開桃園中茂店」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台最難訂Buffet「旭集和食集錦」天母大葉高島屋開幕佔地500坪「台北最大」分店，鐵粉遠從美國返台搶頭香，曝光訂位秘訣。業者證實「最快10月底再開桃園中茂店」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

全台最難訂Buffet「旭集和食集錦 」在天母大葉高島屋開出「台北最大」分店，佔地500坪、擁有382席座位，訂位已滿到國慶連假。《NOWnews今日新聞》搶先開箱，秋季新菜「粒味噌炒蟹」、「秋栗醬燒魚」齊上桌，記者現場採訪到在地客李姓家庭，鐵粉小兒子遠從美國返台搶頭香，爸爸更曝光訂位秘訣。業者也鬆口證實，「最快10月底、11月初將再開桃園中茂店」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
等了好久！天母人備受期待的「旭集和食集錦 」，今天在大葉高島屋5樓重磅登場，佔地面積達500坪，擁有382席座位，不僅是全天母最大buffet，也是「台北最大」的旭集分店，僅次於高雄義享店。自9月15日開放訂位以來，已直接客滿到國慶連假，一位難求。

▲台北最大「旭集和食集錦 」天母大葉高島屋開幕，佔地500坪、擁有382席座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北最大「旭集和食集錦 」天母大葉高島屋開幕，佔地500坪、擁有382席座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現在大啖肥美秋蟹正是時候。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現在大啖肥美秋蟹正是時候。（圖／記者蕭涵云攝）
開幕現場《NOWnews今日新聞》採訪到在地客李姓家庭，據說熱愛海鮮的大兒子曾和媽媽造訪旭集信義店，對食材新鮮度讚不絕口，推薦給全家人「必吃！相當值得推薦」；平時都在天母商圈一帶活動的媽媽透露，早在大葉高島屋內逛街時，便不斷看到「旭集即將開幕」的消息；鐵粉哥哥得知弟弟正好在開幕期間返台，便強力推薦家人「一定要來吃」。

▲旭集主打和食集錦，生魚片、握壽司選擇自然相當豐富。（圖／記者蕭涵云攝）
▲旭集主打和食集錦，生魚片、握壽司選擇自然相當豐富。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「旭集」天母店頭香，李姓一家人由父母陪同美國返台的小兒子來用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「旭集」天母店頭香，李姓一家人由父母陪同美國返台的小兒子來用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
據李爸爸透露，哥哥在美國想要網路訂位都搶不到，便委由爸爸改以電話預訂，反而相當順利！撥電話大約2～3通就順利完成訂位，間接證實網路傳聞，電話訂位比網路中獎機率高。李爸爸回憶，蠻早以前吃過「饗食天堂」便留下好印象，平時逛街默默發現，在大葉高島屋內就能吃到同集團旗下的「果然匯」、「開飯川食堂」、「饗泰多」，實在很方便。

▲「旭集」天母店是全台第二大分店，餐檯明亮開闊，僅次於高雄義享店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「旭集」天母店是全台第二大分店，餐檯明亮開闊，僅次於高雄義享店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲即使是正中午用餐尖峰時刻，餐檯美食仍隨時備妥。（圖／記者蕭涵云攝）
▲即使是正中午用餐尖峰時刻，餐檯美食仍隨時備妥。（圖／記者蕭涵云攝）
一家人開心在「旭集」天母店開幕第一天到店用餐，小兒子大讚台灣食材相當新鮮，包括生魚片、螃蟹類海鮮都很值得一吃，也稱讚了「龍蝦湯燉飯」、「極品帝王蟹味增湯」，連「茶碗蒸」、「蛤蜊湯」味道也都很不錯。小兒子還特別稱讚，「旭集」天母店內的咖啡吧，不是擺放咖啡機、而是現點現做的Espresso咖啡還拉花。

▲「旭集」天母動線明確、餐檯美食豐富。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「旭集」天母動線明確、餐檯美食豐富。（圖／記者蕭涵云攝）
▲多名廚師隨時備料，高檔海鮮也少見空窗期。（圖／記者蕭涵云攝）
▲多名廚師隨時備料，高檔海鮮也少見空窗期。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》記者為大家搶先開箱，秋季新菜應景的「粒味噌炒蟹」、「秋栗醬燒魚」齊上桌；地處陽明山呼應在地農產特色，更以當地口感清脆的箭筍，推出天母店限定特色菜「黃金箭筍培根捲」、「醬烤箭筍牛肉捲」。

▲秋季新菜「粒味噌炒蟹」、「秋栗醬燒魚」齊上桌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲秋季新菜「粒味噌炒蟹」、「秋栗醬燒魚」齊上桌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「旭集」天母店裝充滿日本大正時期彩繪玻璃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「旭集」天母店裝充滿日本大正時期彩繪玻璃。（圖／記者蕭涵云攝）
「旭集」天母店裝聚焦「和洋」風格，以日本大正時期的經典幾何線條、彩繪玻璃勾勒浪漫的美好年代，匯聚日本九大經典工藝，每一扇窗景都彷彿都能瞧見樹木花草、蟲鳴鳥叫的四季風光。

▲用餐座位以帶有穿透感的隱密格柵為設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲用餐座位以帶有穿透感的隱密格柵為設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲歡慶開幕，完成指定任務送「旭集IP扭蛋」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲歡慶開幕，完成指定任務送「旭集IP扭蛋」。（圖／記者蕭涵云攝）
歡慶開幕，「旭集」天母店即日起至10月1日，用餐後於Google打卡並評分，即贈送「旭集IP扭蛋」乙顆（造型隨機），數量有限贈完為止；並搭配大葉高島屋週年慶，11月底前不限平假日，至「旭集」天母店用餐時出示百貨周年慶DM（拍照或實體皆可）或百貨APP推播訊息畫面，即贈送「旭集SHIBANBAN扭蛋」乙顆（造型隨機），數量有限贈完為止。

▲台北最大「旭集」天母店，時髦和洋風格的餐檯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北最大「旭集」天母店，時髦和洋風格的餐檯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以往「旭集」有不少和菓子甜點，天母店則接近饗饗，端出多元風格的甜點糕餅迎客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以往「旭集」有不少和菓子甜點，天母店則接近饗饗，端出多元風格的甜點糕餅迎客。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，新店裕隆城在上週也開幕試營運，台北市東區最美勺日咖啡新開「TOK盡興食光」，在巢型包廂、半開放和室品嚐新亞洲料理餐酒，開幕招待開胃菜；港式點心「點點心」則打造首家科技感未來店型，「豬大師」化身星球太空人，開幕優惠大方請吃豬仔流沙包。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲「TOK盡興食光」擁有特殊巢型包廂，堪稱新店裕隆城最美餐廳。（圖／TOK盡興食光提供）
▲「TOK盡興食光」擁有特殊巢型包廂，堪稱新店裕隆城最美餐廳。（圖／TOK盡興食光提供）
▲充滿未來科技感的「點點心」，讓人眼睛為之一亮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲充滿未來科技感的「點點心」，讓人眼睛為之一亮。（圖／記者蕭涵云攝）

大葉高島屋迎天母最大500坪旭集！大改裝祭最高22％回饋戰週年慶

新光三越Diamond Towers「最美咖啡廳」開箱！9大餐廳美食優惠曝

麥當勞聯名《七龍珠Z》！悟空限定包裝　「買一送一」再贈撲克牌

必勝客「披薩買一送一」隱藏優惠代碼　肯德基「炸雞蛋撻餐」99元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞