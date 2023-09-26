台灣聯大4校攜手赴馬招生！與34所華文獨立中學簽MOU、祭出獎學金

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大馬留台學生從1953年開始迄今剛好70年，大馬學生到台灣留學已超過10萬人，散布在各個領域發光發熱，而70年前第一位來台求學的馬來西亞僑生，就是政大校友。如今政大馬來西亞校友超過5000人，目前在台灣聯大4所學校馬來西亞學生在校人數約930人。
陳力俊指出，將透過此次簽約強化雙邊交流及共同培育國際人才，成為更緊密的夥伴關係。本次學術合作項目包括資訊交流、開放網路課程、舉辦學生營隊及教師交流活動，期能讓獨中學生提前體驗大學課程及生活，大學也將提供優秀學生入學獎學金，熱烈歡迎更多的中學學子到台灣就讀。
政大校長李蔡彥表示，這次這麼多學校同時參與簽約，是難得的盛大場面，政大推動國際化、多元學習、科技及人文結合，是學校發展重點。馬來西亞學生畢業後不管在台灣或僑居地貢獻良多，非常感謝獨中校長培育優秀學子，鼓勵學生到台灣就讀與交流，政大除了聯招管道外，也提供單獨招生管道，在11月底前報名。
馬六甲培風校長黃雪萊表示，線上課程讓學習無遠弗屆，不只是給學生也能提供老師研修；芙蓉中華中學校長蔡親煬說，台灣聯大的大學與台灣的高中合作推行線上微課程，希望也能同時開放給獨中學生一起上課，大家共同為國際多元交流合作貢獻己力，讓馬來西亞赴台留學的學生人數再創高峰。