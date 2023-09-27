愛雅11年前「暴牙恐怖照」曝光！狠砸60萬削骨正顎手術：我不後悔
藝人愛雅（張艾亞）過去在《大學生了沒》出道，曾以暴牙、講話漏風的形象走紅。近日，愛雅透露其實她總共砸了60萬去做正顎手術，花了6、7個小時對骨頭又磨又鋸，而且做完後還得休息整整1年，才換來如今甜美的外型，結果11年前的暴牙黑歷史照片曝光後，當場嚇到Melody，「我看不出來這是妳耶！」
記者詹鎰睿／綜合報導
愛雅在節目《11點熱吵店》中分享，她是骨性暴牙，但小時候就很排斥戴牙套，結果導致牙齒、臉型變得越來越長、越來越往前，而在《大學生》時期，愛雅也一直成為網友們的笑話，直到發現自己講話越來越不清楚，嘴巴閉不起來後，她才下定決心去動手術。
一回想開刀過程，愛雅非常痛苦，更形容自己是「健健康康走進去，被亂拳打壞的人送出來」，原來她必須打開嘴巴支撐6到7個小時，全程均由主治醫師操刀，「實在太辛苦，醫生做完我就退休了。」
愛雅回憶，當時做完上顎手術出來後，嘴巴外翻、鼻腔、嘴巴通通出血，臉腫3、4個月，必須每天冰敷，就連睡覺都不能平躺，否則會被血塊悶到，而且還只能吃流質的東西，前前後後總共休息1年。
如今，愛雅對於手術從不後悔，對於結果也很滿意。不過，談到後遺症，愛雅坦言一直都有，因為當時是整個神經截斷，所以在下巴的部份就像是一塊厚厚的繭，「下嘴唇咬到也不會痛！」結果沈玉琳就好奇，「那妳跟老公接吻的時候...？」愛雅笑回，「我上唇有感覺啊！」但是吃東西沾到下巴時卻完全不知道，要等別人提醒。