▲ 【車勢星聞】段慧琳「義大利鐵人世錦賽」完賽，帶國旗奔向終點

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衝進終點時，段慧琳不但拉起國旗，還特地揮舞著自己主持的外景節目《Go Go Taiwan》的小旗子，表達對台灣的愛，也把節目宣揚到國外，讓朋友笑稱她真是「最忙的選手」。段慧琳在激戰之下，滿身泥濘與傷痕、瘀青，但依舊保持迷人微笑，讓許多外國選手都對她豎起大拇指，賽後還特別與她握手、擁抱，讚她「You’re so charming！」守在終點的老公也罕見曬甜蜜，直球表白：「老婆妳好帥！我又重新愛上妳一次了！」段慧琳飛抵義大利時，由於租車程序出狀況，在機場耽擱8小時，導致她調整時差、適應賽道的時間縮減，比賽前一天又整日大雨，讓她緊張情緒倍增。段慧琳說：「下過雨湖水更冰，賽道更泥濘，考驗蠻大的。而且比賽在海拔1000公尺的山區比，稍微加速就好喘，一度擔心自己無法完賽。」， 還好她抓準配速，在時限內完賽。段慧琳笑稱，歐美參賽者實力堅強，也有不少 5、60歲以上的選手，當真是「連阿嬤都比妳快」。不過，她也表示，自己不是賽道上最快的，但努力當賽道上最漂亮的，因此進終點時笑得特別燦爛。賽後她也開心在社群發文表示「台灣選手10人全員完賽，我們好棒！」並感謝台灣其他選手一起互相激勵。