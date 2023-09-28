FUSO eCanter 全台 5 噸電動貨卡首訂客戶暨試運行起跑典禮
為實踐淨零碳排的永續目標，台灣商用車龍頭 FUSO 與 Mercedes-Benz Trucks 總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（簡稱DTAT）不斷推出多元豐富的商用車產品以滿足不同車主的運輸需求。日前宣布明年(2024)將在台正式引進全新 FUSO eCanter，提供車主更便利及環保的移動交通工具。甫上市之際，DTAT 攜手本土物流和運輸公司－統一速達，共同舉辦『未來無限，一同前行！FUSO eCanter 全台首訂 5 噸電動貨卡－客戶暨試運行起跑典禮』，由MFTBC 社長暨執行長 - Karl Deppen親臨現場，攜手統一速達總經理－徐明輝共同進行運行交付儀式，並宣示全台首輛 FUSO eCanter 正式上路試運行，DTAT 期待透過優質的電動商用車產品，為客戶帶來更好的駕駛體驗，更為社會注入新綠能。
2GameSome - 有車賞
身為領先業界的商用車製造商－DTAT以永續為願景，不只重視顧客體驗，更致力推出環境友善的優質產品，導入最新科技投入商用車產品的研發，期望帶給顧客當代市場最具競爭力及永續的產品。同時，為了解不同地域與環境，也透過試運行有效搜集數據，因地制宜，結合智慧與創新提供車主最優質的運載體驗。目前 eCanter 已成功進入世界各地的市場，包括日本、美國、歐洲、澳洲和紐西蘭，總共已累計行駛超過 800 萬公里，再再展示環保城市運輸各方面發揮了關鍵作用。DTAT 於今日(27)攜手統一速達，共同舉辦『未來無限，一同前行！FUSO eCanter 全台首訂5噸電動貨卡－客戶暨試運行起跑典禮』，共同宣布全台首輛 FUSO eCanter 正式上路進行試運行，兩大品牌力展實踐永續目標的企業決心。為展現對台灣市場的高度重視，MFTBC 社長暨執行長 - Karl Deppen 更親臨現場並表示：「非常榮幸前來慶祝 eCanter 首次在台進行試運行，並深感榮幸統一速達成為我們在台灣地區的開創性合作夥伴。引領卡車業實現碳中和為戴姆勒亞洲商車的願景，計劃通過加速零排放卡車的開發來實現這一目標，期望未來持續以創新並提供永續的運輸方案，滿足客戶的需求和期待，攜手邁向更美好、更綠色的未來。」
統一速達於 2000 年在台成立，旗下擁有 1,690 台 FUSO 商用車，與 FUSO 擁有逾 20 年深厚的關係，秉持著相同的企業經營理念，長期致力於全台運輸網的布建，提供高品質的優質宅配服務，為消費者打造更便利的舒適生活。統一速達總經理－徐明輝：「追求持續進步、善盡社會責任是企業的使命，很榮幸可以與台灣戴姆勒亞洲商車攜手合作，導入『eCanter』電動物流車，以實現零碳排與低噪音的配送服務，希望藉由運輸設備的變革，逐步建構『減碳、節能、高效』的綠色物流，讓消費者享受高品質宅配體驗的同時，也能善用企業的影響力，為永續的綠色生活貢獻一份心力。」
台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）始終秉持「一起運轉、深耕台灣」，除了致力優質產品予台灣市場廣大客戶，更於每年落實推動交通安全。未來亦將持續推出更優質、更符合顧客需求的電動化產品，期望攜手每位客戶一起打造更美好的綠色永續生活，駛向全新純電未來。