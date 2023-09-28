「2023 LUXGEN FOYU 秋日健檢」10 月 1 日開跑
秋高氣爽，舒適宜人的溫暖秋季即將到來，濃濃秋意正適合出遊踏青賞楓趣！想要輕鬆享受愜意之旅，同時滿足全員行車安全的高度需求，LUXGEN自10/1(日)起至10/31(二)止，限時推出「2023 LUXGEN FOYU秋日健檢」(1)活動，車主於限定期間內預約返廠可享眾多超值優惠，包含免費「全車專業健檢」、「LINE好友專屬優惠」、「車主限定好禮」等多項尊榮禮遇與暖心優惠，LUXGEN敬邀車主們即早預約回廠，感受LUXGEN全方位、高規格的安全守護，全面給予家人們安心自在的追楓之旅！
2GameSome - 有車賞
「2023 LUXGEN FOYU 秋日健檢」項目除了「免費行車安全」，包含：前瞻科技、引擎、冷氣、剎車、輪胎、底盤、電瓶等多項專業檢測外，還可再享「LINE好友專屬優惠」，其包含：引擎清勁套餐(２)優惠價只要1,799元（原價2,000元），隨時保持愛車最佳狀況；還有指定車型之引擎腳套餐(3)，活動期間內換購價只要3,999元（原價4,397元），有效提升行車安全舒適性；同時，更換特定系列電瓶可享92折優惠(4)、煞車和懸吊零件(1)再享95折回饋，LUXGEN一次給您最優惠的價格，享受高品質的行車服務；此外，LUXGEN特別再推出「他品牌車輛保修推薦回饋」，針對車主推薦他品牌車進廠消費，即可於下次返廠時獲得特別優惠喔！歡迎所有愛車的你，即刻預約秋日健檢，親身感受LUXGEN用心守護您的每一個時刻。
除上述免費健檢、專屬禮遇外，回廠消費不限金額可享限量精美「LUXLIFE行李箱吊牌」；同時，愛車回廠定期保養(5)，加碼再送實用又有型的「LUXGEN環保保溫杯」；當月車主壽星返廠消費免費再贈送可愛的「LUXGEN兔子倒影杯盤組」，讓生活更添風采；除此之外，LUXGEN因應愛好出遊的車主們，限時推出好禮加價購活動，能以超低折扣輕鬆享有實用的各式生活精品，陪您一起度過各種美好時光。
凡於「2023 LUXGEN FOYU秋日健檢」活動期間，透過即時保母APP、LINE OA帳號或官方網站預約履約且消費滿300元，即贈送「紅利點數1,000點」；消費滿1,000元再送「紅利點數150點」喔(6)！LUXGEN持續提供多項尊榮禮遇，全方位提供愛車服務，安心享受每一趟的精彩旅程。欲知更多LUXGEN FOYU秋檢活動詳情，請至LUXGEN官網查詢，或電洽LUXGEN客服專線0800-588-088。