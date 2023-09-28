▲Ford Kuga / Focus / Ranger 推出十月份優購方案！

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New Ford Kuga全車系亦採用C2底盤，整體車身結構以近50％超高剛性鋼材佈局打造，形塑出「堅實」、「輕量」、「安全」的護主風範。全車系更搭載美國《消費者報告－Consumer Reports》評選為Level 2駕駛輔助系統前三大品牌的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，EcoBoost®250車型更搭載同級唯一AFS主動式轉向照明，全方位的安全防護層級「全心守護」消費者的行車安全。
與德同規人氣指標車款Ford Focus推出以來，以多元車型設定：旅行車、五門掀背至跨界休旅，均獲得市場的一致好評。其中德規運動旅行車Focus Wagon結合優秀產品力與旅行車車格優勢，在適中的車身尺寸下，實現媲美SUV的高度實用性。其中以承襲ST運動基因廣獲消費者喜愛的New Ford Focus Hatchback採用1.5升三缸EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，擁有同級最佳182ps最大馬力及SelectShiftTM八速手自排變速箱，不僅擁有最高17.1km/L高效油耗表現，在稅賦上也更加經濟親民；New Ford Focus Active則在延續Focus車系操控本質的同時，帶來更優異的乘坐舒適性，其離地高度163mm（前懸提高40mm／後懸提高44mm），搭配後獨立式懸吊系統和同級唯一的多地形處理能力，並提供標準、節能、運動、防滑或非鋪裝路面等多種動態行車模式，造就New Ford Focus卓越的操駕樂趣及多地形處理能力。此外，十月延續好評優惠，入主New Ford Focus針對Hatchback／Active車型「電尾特仕版」，享舊換新81.4萬元起，一鍵滿足生活便利與多元運用，以電動輔助輕鬆開啟後行李廂尾門，吸附式啟閉設計更添質感；入主全車系更可享首年乙式車體險及低月付7,999元。
正宗美式皮卡Ford Ranger具備的強勢的地形征服力與多元應用性，完美詮釋「Built Ford Tough」精神，The All-New Ford Ranger擁有更強悍的越野及地形征服實力，以及全面進化的數位座艙科技，和同級最完整的主動安全科技與被動安全防護；其中XLT車型以其卓越的商業多工應用機能和駕乘舒適性脫穎而出，無論是在商業用途還是日常駕駛都為消費者提供了新選擇，並以極具競爭力的價格為消費者打開了入手高品質皮卡的大門。其搭載2.0L直列四缸柴油渦輪引擎（170ps／41kg-m）及SelectShiftTM六速手自排變速箱，可於低速時提供強大的扭力，展現豐沛動力輸出之餘，更擁有出色的3,500kg拖曳能力，並承繼過往出色的貨斗載物優勢，創造多元空間收納機能，XLT車型採用高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、車斗綑綁繩固定桿等便利設計，以及置物箱快拆蓋和可調式車斗滑軌等機能，因應消費者不同需求，靈活裝載貨品、家用物品或露營用具等多元型態物件。同時，標配9顆SRS輔助氣囊及Ford Co-Pilot360TM全方位智駕輔助系統，為同級最先進的新世代智駕兩用皮卡。
車款
優惠活動內容
|New Ford Kuga全車系
|2023年10月1日至10月31日止推出「全心守護專案」
|New Ford Focus全車系
（進口車型除外）
|2023年10月1日至10月31日止推出「心動專案」
|The All-New Ford Ranger
|2023年10月1日至10月31日止