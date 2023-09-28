BMW 5系列公布PHEV規格 最高100公里純電續航表現亮眼
BMW 5系列是豪華中大型房車當中的討論焦點，先前發表的車型當中還欠缺了PHEV插電式油電複合動力規格，現在原廠也終於公佈，共有530e以及550e兩種版本，後者更是配置了xDrive四驅系統，兩輛車的電池配置相同容量，而550e動力稍大，續航較為不好，不過在530e的部分將可以創造100公里的純電續航里程成績。
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先前才發表的BMW 5系列以及i5現在有了更完整的產品陣容，因為PHEV插電式油電複合動力系統的規格終於公佈，530e的部分採用的是2.0升直列四缸渦輪增壓引擎，搭配上19.4kWh的電池組，而電動馬達則是與8速自排變速箱整合，創造出了295匹的綜效馬力以及45.9公斤米的峰值扭力，讓車輛可以在6.3秒就從靜止加速到100km/h，極速則是設定在230km/h，而在WLTP的規範下擁有最多103公里的純電續航里程，表現相當不錯。
550e xDrive則擁有3.0升直列六缸引擎配置上更強大的馬達，綜效馬力來到483匹，扭力峰值則是71.4公斤米，百公里加速成績縮短至4.3秒，極速則是250km/h，但續航里程只有90公里而已，不過在充電表現部分現在支援到7.4kW的充電效率，因此電池可以在3小時15分鐘內充滿，而如果使用家用插座的話則需要12小時，這兩輛車最快將會在今年11月於德國交付，當地的售價530e為65,300歐元(約台幣221.8萬元)，550e則為77,300歐元(約台幣262.6萬元)。