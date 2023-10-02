《Moving異能》班長現身《7人的逃脫》！搭配吸毒假死換臉超狗血

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黃正音、李侑菲、尹鐘焄為首的惡人，決定將所有人變成共犯，提議深夜開船到離島一起棄屍，但由於現場所有人事前都被偷偷餵食毒品，因此到了離島他們不斷產生幻覺，看到蝙蝠、大野豬、喪屍怪獸通通跑出來，畫風瞬間變成「荒野求生」與「大逃殺」的綜合版，直到隔天清醒，剩下的7個惡人才發現那些動物、怪物都是同行的夥伴，但他們已失手殺光這些人，劇情急轉直下，讓觀眾直呼：「編劇真的太瘋！」。
嚴基俊在《7人的逃脫》中對惡人們進行復仇，相較於在《Penthouse上流戰爭》所飾演的反派「朱丹泰」，無論是個性或形象完全不同，嚴基俊受訪表示：「如果說我在《Penthouse上流戰爭》中是反派，那現在應該可以看成是好人吧！」不過他自認最愛演壞人，可以藉由演技宣洩壓力，雖然可能會收到入戲過頭的觀眾傳惡意留言，好在嚴基俊看很開，更給後輩建議：「如果真的承受不了，不看就行了！」《7人的逃脫》每週五、六晚上10點半在LINE TV更新播出。
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