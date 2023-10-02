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《Moving異能》班長現身《7人的逃脫》！搭配吸毒假死換臉超狗血

▲《Moving異能》要角金度勳（左）是《7人的逃脫》裡的反派。（圖／Disney+、愛奇藝國際版、HamiVideo、LINE TV、MyVideo）
▲《Moving異能》要角金度勳（左）是《7人的逃脫》裡的反派。（圖／Disney+、愛奇藝國際版、HamiVideo、LINE TV、MyVideo）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《7人的逃脫》由《Penthouse上流戰爭》系列作導演朱東民與「狗血劇教母」編劇金順玉再度攜手合作，因為劇情太過狗血，自播出後話題不斷。近期出演《Moving異能》旌元高中「速度班長」受到高度關注的新生代演員金度勳也驚喜現身，他以「獄警」身分首次亮相，形象看似正派，實際上卻是協助壞蛋的隱藏大反派；搭配最新一集吸毒、假死、換臉等荒唐劇情，後續故事令觀眾相當期待。

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▲《7人的逃脫》劇情大反轉，富豪爺爺證實「假死」，還幫養父換臉。（圖／愛奇藝國際版、HamiVideo、LINE TV、MyVideo）
▲《7人的逃脫》劇情大反轉，富豪爺爺證實「假死」，還幫養父換臉。（圖／愛奇藝國際版、HamiVideo、LINE TV、MyVideo）
《7人的逃脫》最新一集中，原以為被殺害的富豪爺爺竟是「假死」，爺爺藉此偷天換日救出被栽贓入獄的孫女養父，還替他安排「換臉手術」，希望能跟對方聯手為自己被霸凌、槍殺的無辜孫女報仇。而「養父」的演員也從閔永基改成嚴基俊飾演，他化身成為韓國市占率第一名的通訊軟體公司「TIKI TAKA」會長「馬修李」，還刻意找來霸凌過自己養女的李侑菲擔任產品代言人，並在養女忌日當天舉辦一場盛大的粉絲見面派對，將所有害過他們的惡人齊聚一堂，這些惡人在各懷鬼胎的情況下，再次爆發衝突，鬧出一條人命。

黃正音、李侑菲、尹鐘焄為首的惡人，決定將所有人變成共犯，提議深夜開船到離島一起棄屍，但由於現場所有人事前都被偷偷餵食毒品，因此到了離島他們不斷產生幻覺，看到蝙蝠、大野豬、喪屍怪獸通通跑出來，畫風瞬間變成「荒野求生」與「大逃殺」的綜合版，直到隔天清醒，剩下的7個惡人才發現那些動物、怪物都是同行的夥伴，但他們已失手殺光這些人，劇情急轉直下，讓觀眾直呼：「編劇真的太瘋！」。

嚴基俊在《7人的逃脫》中對惡人們進行復仇，相較於在《Penthouse上流戰爭》所飾演的反派「朱丹泰」，無論是個性或形象完全不同，嚴基俊受訪表示：「如果說我在《Penthouse上流戰爭》中是反派，那現在應該可以看成是好人吧！」不過他自認最愛演壞人，可以藉由演技宣洩壓力，雖然可能會收到入戲過頭的觀眾傳惡意留言，好在嚴基俊看很開，更給後輩建議：「如果真的承受不了，不看就行了！」《7人的逃脫》每週五、六晚上10點半在LINE TV更新播出。

▲金度勳在《7人的逃脫》裡的身分令人好奇。（圖／愛奇藝國際版、HamiVideo、LINE TV、MyVideo）
▲金度勳在《7人的逃脫》裡的身分令人好奇。（圖／愛奇藝國際版、HamiVideo、LINE TV、MyVideo）
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