靠「布偶藏錢」赴美！諾貝爾得主苦熬多年出頭　女兒還是奧運金牌

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1985年，她獲邀前往美國費城的天普大學（Temple University）就職，打算帶全家移民美國，但因為當時匈牙利政府不允許他們帶超過100美元出境，於是她便想到將錢縫進女兒的泰迪熊玩偶裡，這才順利展開新生活。
1989年，卡里科去到賓州大學，擔任佩雷爾曼醫學院（Perelman School of Medicine）神經外科的兼職教授，花了數十年研究mRNA的醫學用途。然而，當時mRNA的技術對學界來說還過於冷門、乏人問津，卡里科的研究一開始並沒有得到多大的重視，甚至還在1995年被學校降級，卡里科也一度因為健康出狀況而意志消沉：「沒人相信mRNA真的可以治病。」
不過，卡里科堅持不懈的精神，讓她得以在2005年與賓州大學的同事魏斯曼，一起研究出改變（修飾）RNA的方式，降低其免疫原性並活化針對病毒的免疫系統。該技術後來因成為莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer-BioNTech）COVID-19疫苗的基礎而廣為人知，但也有望用於其他醫療用途。
卡里科的女兒弗蘭西亞（Susan Francia）曾得過2屆奧運（2008及2012年）賽艇金牌，她在寫給外媒的信件中，回憶母親對工作的堅持和奉獻，有時還會直接睡在實驗室的桌子下，以及母親當初如何努力尋找研究資助，甚至一度被降職。
弗蘭西亞還提到，當初新冠疫苗臨床實驗結果確定成功時，生性低調的母親也沒有大肆慶祝，反而一個人在辦公桌前吃了一整盒裹著巧克力的花生「Goobers」，作為對自己的簡單犒賞。