▲SsangYong 推新年式 Rexton / Rexton Sports，起始售價 119.8 萬起！

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Rexton豪華旗艦休旅，曾榮獲多項獎項及安全肯定，新年式重新定義旗艦，堅守滿足車主期望的越野性能、休旅空間和奢華外觀。在外觀上，導入全新流水式前後方向燈，時尚吸睛、動感玩味；新式20吋飛射式鋁圈，進一步提升奢華感，更顯大器尊榮。在內裝配備上，升級12.3吋影音主機並搭配全新觸控式中控設計，享受科技便利所帶來的直覺感官；全車配置USB-C充電座，滿足全車的即時充電需求。24年式Rexton大幅提升車主和乘客的獨特頂級體驗，為越野休旅豪華旗艦賦予全新定義。豪華型建議售價189.8萬元。
24年式Rexton Sports導入全新入門規格Rexton Sports越野版，售價119.8萬元，並同步推出Rexton Sports悍將版，售價148.8萬元，結合多項配備升級，讓您盡享越野樂趣。在外觀上，升級20吋旋刃式鋁圈，動感加倍、越野風格更突出；在乘車舒適性上，阻尼重新調校、搭配車身減震襯墊尺寸調整，大幅提升乘車舒適性，使乘坐更安穩舒適；在車室體驗上，升級12.3吋影音主機，更搭配全新中控設計及全車USB-C充電座，大幅提升操作質感與影音享受品質。另外，在貨斗尾門加入省力裝置，幫助車主在使用上更為輕巧、便利。在安全配備上，則導入LEVEL 2 智慧駕駛輔助(註五)，包含IACC 自主智慧適應型定速巡航、LKA 車道維持系統等，在降低車主駕車疲勞的同時，提升整體行車安全性。
註一：本文所示車價，Rexton豪華型建議售價為189.8萬元、Rexton Sports越野版建議售價為119.8萬元、Rexton Sports悍將版建議售價為148.8萬元，金額皆為新台幣，車輛之規格、配備及車色以實車為準，永嘉雙龍汽車保留產品相關規格配備變更或停用之權利。
註二：本抽獎活動僅適用於即日起至2023年10月31日前，於SsangYong全台展示中心完成24年式Rexton或Rexton Sports試乘者。本抽獎活動獎品為Apple iPhone 14 Plus 128GB乙支，價值29,900元，而若於個人Facebook分享試乘心得並標註「#SsangYong及#雙龍汽車」且分享對象設定為公開，將贈送SsangYong車用香氛乙個。依稅法相關規定，凡單項獎品價值或給付金額超過新台幣1,000元以上者，獎金所得將列入個人年度綜合所得稅申報，得獎者應配合中華民國稅法規定，繳交完成相關領獎單據（身分證正反面影本/行照影本），將依相關法令開立所得稅扣繳憑單給中獎人，中獎人若無法配合，則視為棄權、將自動失去領獎資格。永嘉雙龍汽車保有隨時變更及解釋本活動之權利。
註三：本專案優惠僅適用於即日起至2023年10月31日前，於SsangYong全台展示中心訂購完成者；公司車、大宗批（標）售、租賃車、營業車及政府機關不適用本專案。永嘉雙龍汽車保有隨時變更及解釋本專案之權利。
註四：本專案優惠僅適用於即日起至2023年10月31日前，於SsangYong全台展示中心完成新車交車者；公司車、大宗批（標）售、租賃車、營業車及政府機關不適用本專案。永嘉雙龍汽車保有隨時變更及解釋本專案之權利。
註五：本文所說明之全車主動安全配備、被動安全配備與 SRS 氣囊作動均有條件限制，相關解釋說明請洽全國經銷商。