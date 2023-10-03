剛發表就開租！和運租車 11 月開放 YARiS Cross 承租，現正預約中！
和運租車致力為顧客引進最新話題車款，和運門市宣布率先導入TOYOTA YARiS CROSS，讓顧客體驗TOYOTA全新國民車的動感活力。即日開放11月用車預約。想要先一步開著YARiS CROSS上山下海、恣意玩樂，請把握機會，盡速預約！
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和運租車秉持讓顧客體驗到最新車款的理念，從TOYOTA第一台純電車bZ4X到商用神車Town ACE廂型車，領先業界導入最多車輛數，滿足各種顧客需求。本次於全新國民車YARiS CROSS上市後搶先導入，擁有寬敞乘坐空間，搭配後座出風口，讓全家人租車出遊更加舒適自在。具備458L超大後廂，行李廂下層置物空間還可容納2個20吋行李廂；並搭配ACC全速域主動式車距維持定速系統、PCS預警式防護系統、車道行駛輔助系統，駕駛起來超安心，能夠滿足日常代步、多人出遊、露營等使用情境，並且擁有5.2m的最小迴轉半徑，即便在巷子裡也能輕易穿梭。
YARiS CROSS每日租金定價為3,300元，優惠價2,970元，即日起開放11月用車預約！此外，除了導入最新車款，和運租車也持續優化車輛服務品質，今年已購入上千輛新車，讓顧客可以用車開「新」。同時，為讓客戶用車時更加安心，鼓勵租車同時加購安心服務，每日只要450元起，5天以上更有8折優惠，即可享有免車損自負額1萬元、免失竊自付額 (車價10%)、免營業損失等，歡迎多加利用！