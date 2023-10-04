▲福特六和攜 momo 購物推線上優惠 入主 Kuga 雙車型享最高 22% 回饋

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Ford Kuga EcoBoost®250全車系展現超乎同級的強勢產品力
Ford Kuga EcoBoost®250全車系以雙陣容展現風格迥異的休旅本色，分別為引領「極致性能跑旅」精神的ST-Line X及「義式優雅質感」的Vignale，雙車型皆搭載EcoBoost®250雙渦流渦輪增壓汽油引擎，配置SelectShiftTM八速手自排變速箱，創造同級最強250ps / 5,500rpm最大馬力及38.7kgm / 3,000rpm最大扭力，搭配AWD可分離式智慧四輪驅動系統及動態行車模式切換系統，造就強勁動能與完美性能操控，其中ST-Line X更具備專屬運動化底盤調校，帶來它牌休旅少有的跑格樂趣。在外觀上部分，ST-Line X 擁有ST-Line X專屬外觀運動化套件，展現出鮮明的熱血跑格氣息；Vignale則以專屬雙側車門／車尾鋁飾鍛面銘版、專屬外觀精品鋁飾鍛面套件和專屬20吋珍耀極灰雙色切削鋁圈，造就尊榮雋雅的外觀氣息。
在車室方面，ST-Line X具備專屬座艙套件及專屬類麂皮運動座椅，搭配專屬炫紅環艙縫線、專屬炫紅縫線的三幅式皮質平底方向盤及運動碳纖維紋路內飾，營造出熱血駕駛氛圍；Vignale則以專屬Urban木紋內飾板、Signature Vignale專屬座艙套件、全車五座專屬Windsor透氣真皮座椅，展現前所未有的設計感、觸感與乘坐舒適感。而雙車型皆擁有多項車室數位科技，包含12.3吋全數位儀錶板、HUD全彩抬頭顯示器、8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC®3[1]娛樂通訊整合系統、丹麥B&O音響（10具揚聲器含ECS重低音）等造就同級全方位身手，亦具備足踢感應式電動尾門提高載物便利性，更搭載同級唯一AFS主動式轉向照明。此外，Ford Kuga EcoBoost®250全車系擁有高品質NVH旗艦套件佈局，有效降低風噪、路噪與引擎噪音，提昇乘坐靜謐性，使駕駛與乘客享有恬靜怡然的舒適感。
Ford Kuga更率同級之先，全車系標配Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，獲得美國消費者報告Consumer Reports評鑑肯定，為Level 2駕駛輔助前三大品牌，透過iACC智慧型定速巡航系統、AEB全速域輔助煞停（附PCA前向碰撞預警系統）、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LCA車道導正輔助系統、BLIS®視覺盲點偵測系統（附CTA倒車來車警示系統）、ESA閃避轉向輔助系統、RED道路邊緣偵測系統等多項傲視同級的駕駛輔助科技，打造前向、側邊、後向全方位的主動安全防護網，讓駕駛時更加安全和安心。