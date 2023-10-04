▲Volkswagen Tiguan 指定車型享限時優惠

Volkswagen The Tiguan 自2007年問世已歷經16年，以豐富的科技配備、實用的空間機能、靈活的駕控體驗和完善的安全科技，吸引全球超過760萬名消費者入主，美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety) 更頒發「最高安全獎項TOP SAFETY PICK+」，成為當代全能德系休旅代名詞，台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「The Tiguan具備 Volkswagen 引以為傲的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統、IQ.LIGHT智慧燈組，更因MQB模組化橫置引擎平台輕量化、高剛性的車體結構特性，給予消費者最安心的休旅車，不僅在世界各地備受讚譽，在台灣更屢創銷售佳績，成為許多家庭用車首選。」因此，即日起至10月31日止，The Tiguan 330 TSI Elegance Premium和380 TSI R-Line Performance車型限時現金優惠價152.8萬、179.8萬，附送第五年延長保固，Volkswagen 車主適用愛車舊換新補助方案，最高優惠可達20萬，百萬高額低利率分期付款方案同步實施中，於10月31日前領牌者更可參加抽iPhone 15 256G （價值33,400元）的機會，敬請消費者親臨鑑賞「德藝之作」。
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The Tiguan採用MQB模組化橫置引擎平台，全車系擁有輕量化、高剛性的車身結構，及穩定的車身動態，標配7具SRS氣囊、ISOFIX兒童座椅裝置和雙前座自動緊縮安全帶，搭載IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，280 TSI Elegance以上車型則有Travel Assist智慧車陣穿梭系統，整合全速域ACC主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，達到Level 2安全科技防護；此外，具備IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，依據不同環境帶來最佳照明效果，全方位行車安全得到多名國際車輛安全權威機構肯定。
The Tiguan 330 TSI Elegance Premium以上車型配有4 MOTION Active Control 主動式四輪驅動系統、雙前座電動座椅附加熱及記憶功能、手機無線充電裝置和HUD 抬頭顯示器，打造舒適安全乘坐感受；而380 TSI R-Line Performance車型標配Harman Kardon 環繞音響系統（480W 輸出）和全景式電動玻璃天窗，提供豪華乘車體驗，座艙則有R-Line 專屬運動化真皮多功能方向盤、運動化專屬金屬踏板與運動化湛黑頂篷，外觀以R-Line Performance專屬外觀套件點綴，動力部分，可爆發最大馬力245ps，透過Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統、R-Line Performance 專屬運動化懸吊，帶給駕駛源源不絕的駕控樂趣。
即日起至10月31日，The Tiguan 330 TSI Elegance Premium 以及 The Tiguan 380 TSI R-Line Performance車型限時現金優惠價152.8萬、179.8萬，另贈第五年延長保固（價值26,500元），Volkswagen車主舊換新再享最高5萬購車金，現金優惠最高達20萬；原價分期付款優惠同步實施中，購車適用0.99%超低利率120萬以上高額分期付款，或是輕鬆月付1.3萬至1.5萬專案，同步加送第五年延長保固，10月31日前入主指定車型更可抽iPhone 15 256G，詳情請洽台灣福斯授權經銷商。