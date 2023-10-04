▲米其林公路自行車胎 POWER CUP 正式在台上市

如同米其林汽車性能胎Pilot Sport Cup 2與摩托車性能胎Power Cup 2，同樣背負Cup之名的全新POWER CUP高性能公路自行車輪胎正式在台上市，包括無內胎外胎(Tubeless Ready/TLR) 和開口胎(Tubetype)兩個版本。 POWER CUP系列採用新胎面配方，對滾動阻力、抓地力和速度方面進行了全方位升級優化，旨在讓每位追求極致性能表現的自行車專業車手和愛好者擁有卓越的騎行體驗。與米其林合作率先採用米其林POWER CUP做為一級賽事用胎的職業車隊Cofidis在2023年的環法賽事中拿下了兩個分站冠軍，同時也是隊史睽違十五年的環法分站冠軍。緊接著九月的環西賽事中，再度獲得分站冠軍，印證了輪胎的強大性能與競爭力。
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芬蘭獨立測試機構 Wheel Energy 對POWER CUP與競品進行了數次測試，主要測試條件為滾動阻力、抓地力、胎面抗穿刺性和胎側抗穿刺性。據滾動阻力測試的結果，米其林 POWER CUP 開口胎平均消耗 12.75 瓦，在測試中具有最低的滾動阻力，同時還提供了出色的抓地力。儘管輪胎重量是所有測試品牌中最輕的，但米其林 POWER CUP 輪胎仍然表現出色的抗穿刺性。
米其林集團秉承「一切皆永續」方針，將尖端創新科技應用於輪胎產品。 米其林POWER CUP系列產品皆使用Gum-X技術，可有效降低滾動阻力、提高抓地力及使用壽命。POWER CUP 開口胎則採用3x120TPI編織層和Aramid Shield技術，強化輪胎側壁並有效預防穿刺。 相較之下，POWER CUP TLR系列應用的是可相容自修復技術的Tubeless Shield 和4x120TPI編織層組成的堅固外殼，保障騎乘舒適度的同時，可讓車手們從容應對各種路況。