▲ 魔改進化 ─ CMC 新世代CMC Zinger1.5T 5人旗艦型試駕

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Zinger車系自2005年問世，至今已經近20年歷史，中間經過幾次因應不同時期需求進行程度不一的改款升級，而Zinger車系最初是中華汽車與Mitsubishi合作開發而來，到2015年時，改掛中華汽車廠徽，並換裝世代較新引擎，同時還衍生出皮卡車型，在平台與車體架構未大幅更新下，中華汽車可說是花了不少心思在進化這款車，而到了本次改款，同樣在平台與車體架構大致沿用下，換裝1.5升渦輪增壓引擎，同時還配上了來自ZF的8速自排變速系統，以及導入Level 2等級駕駛輔助系統，完全跟上了時下趨勢，而且在經過試駕體驗後，整體表現如同前述，真是超乎預期的優異，當前許多車在維持底盤平台不變下進行所謂大改款已經是常態，導致即使說是大改款，但開起來的進化感其實差異沒那麼大，那Zinger這次改款，換裝新的動力與變速系統後，在考量現實環境資源有限下，中華汽車能在原有架構下調教出這樣的一款高度SUV化的商旅車，別說大改，簡直可以說是「魔改」。
所以本次Zinger改款，大家的焦點自然就放在了動力與變速系統上，而變速系統已表示是來自變速箱大廠ZF，那引擎呢？中華汽車沒有明說，但若以Mitsubishi，以及中華汽車在全球各地的投資與合作脈絡來看，其實就大致可知這具引擎由何而來，先前已有媒體透露表示，該具引擎應來自中華汽車曾經持股的東南汽車旗下車款所使用，而原始來源則是由日本Mitsubishi與中國、馬來西亞等多方公司共同合資成立的瀋陽航天三菱機製造有限公司。
這具排氣量1,481c.c.之渦輪增壓引擎，最大馬力有172PS/5,600rpm，最大扭力為26.4kgm/1,500~4,000rpm，比起改款前的136PS/21kgm，增進不少，搭配8速自排；實際駕駛，最直接的第一個感受就是起步輕盈非常多，而且持續加速時，在變速箱多檔位與聰明地換檔節奏的加持下，動力輸出綿密且充沛，不再有過去那種拖泥帶水感，雖然不可能有高性能車的強勁感，至少加速感是舒暢的，而且引擎運轉的精緻度也合乎當前水準，隔音上對引擎聲浪的抑制也不錯，完全擺脫了以往的商車感。
而且在駕駛體驗上，不僅動力輸出表現亮眼，底盤表現也頗讓人驚豔，基本上新改款Zinger並沒有更換底盤，但經過多年來的不斷調校，在行路質感與舒適性上應該已經被調到極致，有近乎當前SUV的水準，過往因是商用底盤而有較明顯的晃動與彈跳感，也已經調到讓人可接受範圍內，不適感與行路粗糙感也被消彌到幾乎不存在，即使是換到後座，對於消除彈跳的感受更為明顯，乘坐舒適的進步程度值得肯定。
除了動力更新，改款Zinger另一個亮點是中階車型以上首度搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統，其中中階車型具備全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能、LKA車道置中輔助系統，而本次試駕的高階車型則增加TJA交通壅塞輔助系統、LVSA前車駛離警示、AHB智慧型遠光燈系統等，另皆配有BSW盲區偵測警示、LCA車道變換輔助，RCTA後方交通警示、RECW後方防追撞警示與DOW下車開門警示等，其中LKA車道置中輔助系統的可啟動車速為60km/h，比起甫上市不久之Honda CR-V的72km/h來得低，且整體系統作相當順暢，不會有太過突兀的修正車輛的動作。而且ADAS系統設計有一鍵啟閉功能，只需按下方向盤上的快捷鍵即可開啟相關功能，十分便利。
而本次改款Zinger在外觀上可以看出與改款前幾乎相同的輪廓，車身尺碼也相去不遠，為4,665x1,750〈頂規1,775〉x 1,775〈頂規1,800〉mm，不過藉由水平設計語彙自讓車頭線條自水箱護罩延展至頭燈，再向後延伸，搭配整合LED日行燈與梯形黑色前霧燈飾框，增加霸氣感，頂規車型還配有黑色輪拱、側裙與車頂飾架，以及黑色窗框等裝飾，讓新新Zinger看起來更具質感，車尾部分則是將尾燈改為L型樣式搭配。
座艙中，具有車高優勢的Zinger，再整體寬敞度絕對優於多數中型SUV，第二排座椅具配195mm前後13段滑移功能搭配4/6向前翻起與椅背傾倒翻折功能，提供空間利用彈性與乘坐調整機能，同時維持傳統，可將後座椅背全數向後攤平，搭配也可以被翻坪的前座，創造出人員可躺平的車床空間，若將第二排座椅向前翻起後，可騰出最大達2,015L之容積。而本次Zinger改款還增加了七人座車型，增加人員運載機能，提供有七人座需求的預算型消費者新選擇。
中控台部分則是導入當前流行的懸浮中控螢幕設計，並將排檔座移上整合致中控台下緣，增加了前座中央置物空間，並在中階豪華型以上搭載全新9吋觸控式多媒體影音主機，並支援無線Apple Car Play與 Android Auto雙系統，儀錶板也換上全新10.25吋數位儀錶〈中/低階車型中央資訊欄為3.5吋〉，資訊辨識度提升，也跟上數位化流行。
整體來說，新款Zinger本次進步的程度可說是車系史上最大的一次，若以其底子而言，能調到及接近當一線中型SUV的基本水準，已經沒什麼可挑剔的了，而在中華汽車舉辦媒體公辦飾車的同時也公布了預購活動，預購價72.9萬起，七人座則自81.9萬起，而本次試駕的5人旗艦型為83.9萬，與當前所有中型SUV都有一段不小的差距，換言之，新款Zinger有著挺高的C/P值，中華汽車也表示其可鎖定想買SUV的預算型買家青睞，同時，新款Zinger還加了7人座車型，7人旗艦型預購價為92.9萬，野壓在了百萬內，若再將Zinger原有的商用機能，在市場上能發揮的空間應該會比以往更大，銷售表現相當值得期待。
| 車型
| CMC Zinger1.5T5人旗艦型試駕
| 長/寬/高(mm)
| 4,665x1,750〈頂規1,775〉x 1,775〈頂規1,800〉mm
| 軸距(mm)
| 2,7020
| 車重(kg)
| --
| 引擎型式
| L4渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,481
| 最大馬力(PS/rpm)
| 172/5,600
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 26.4/1,500-4,000
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 225/55R17
| 平均油耗
| 13.10km/L
| 售價
| 83.9萬元〈預售〉