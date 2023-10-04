▲Kia 三季度銷售近 8,000 台，躍國內成長最快速進口品牌！

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The Kia EV6創新的產品實力，不僅勇奪多項全球車壇權威大獎肯定、同時榮獲2023年車訊風雲獎年度風雲車，更深獲眾多國內前瞻車主的青睞，持續蟬聯非豪華進口電動車銷售冠軍(註2)。The Kia EV6搭載的77.4kWh電池，最高續航里程可高達560公里，並擁有超高速充電，在800V高壓電池系統下只需18分鐘就能夠將電量從10%充至80%，充電4.5分鐘就能行駛100公里，有效節省車主等待充電的時間，把更多的時間留給家人、共享美好旅程。The Kia EV6全車系搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC全速域智慧巡航控制系統、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)、SEA 車門防撞安全輔助系統、SVM 3D環景輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助等多項主動安全科技，打造極致安全的安心守護。
The Carnival全功能豪華休旅，自上市以來累計銷售領牌已突破2,200台，並蟬聯2023年1-9月同級銷售桂冠(註3)。秉持「分享才是人生最高價值」的主張，The Carnival提供至愛的家人與朋友，最舒適安心的移動空間和旅程。The Carnival頂級版搭載的第二排OTTOMAN尊爵頭等座椅，可電動調整第二排並配備加熱/通風功能、讓乘客享有頭等艙的舒適性，同時並配備One-touch放鬆開關，可輕鬆調整椅背、坐墊與腿部靠墊。The Carnival可彈性調整的第二排座椅空間，8人座不僅可將中央座椅收折後做為桌面使用，第二排座椅更可轉向面向第三排座椅，拉近與至愛家人更親近的空間。The Carnival全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，搭配SCC智慧巡航控制系統 (全速域)、FCA前方主動防撞輔助系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統、BVM 盲區顯影輔助系統、 LKA車道修正輔助系統以及LFA車道維持輔助系統 (全速域)等，讓駕駛可以在旅途中更安心無憂、盡情享受與家人的美好回憶。
The Stonic智慧油電跨界潮旅，以個性化外型，搭配優秀的操控與經濟節能表現，深受年輕客群的喜愛。2024年式The Stonic智慧油電跨界潮旅，搭載Smartstream 48V Mild Hybrid動力系統，整合1.0 T-GDi汽油引擎與48V鋰電池，能夠有效降低油耗，創造出油耗達19.9 km/L的出色效能(註4)。全車系標配SAE Level 2，擁有SCC智慧巡航控制系統、FCA 前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛偵測)、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、LKA車道修正輔助系統以及LFA車道維持輔助系統 (全速域)，在旅途中守護駕駛的安全。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line
|56.5 / 61.5 / 66.5 / 67.5
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Sportage汽油
Trendy / Apex / X-line 4WD
|116.9 / 126.9 / 137.9
|精選配件組(總價值逾34,000元)：
原廠車側踏板組
原廠16色氣氛燈組
防水腳踏墊組
五年不限里程全車原廠保固
|The Sorento柴油
豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人
|152.9 / 158.9 /167.9 / 173.9 / 196.9
|精選配件組(總價值逾40,000元)：
原廠車側踏板組
雙鏡頭行車紀錄器
防水腳踏墊組
或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival柴油經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|23.5年式
155.9 / 171.9 / 175.9 /191.9 / 195.9 / 221.9
|精選配件組(總價值逾50,000元)：
雙鏡頭行車紀錄器
原廠LED迎賓飾板組
原廠16色室內氣氛燈組
PM 2.5負離子淨化系統
原廠尊榮隨車用品組五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 GT LINE
|185.9
|2.0 GT-Line 升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
專屬理財專案
五年不限里程全車原廠保固
|The EV6純電動車
Light標準版 / Air標準版 / Air增程版 / GT-line e-AWD增程版
|166.9 / 181.9 /197.9 / 219.9
|V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
11kW家用充電設備(價值39,900元)
U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)
五年不限里程全車原廠保固
|The Ceed Sportswagon
Apex Mild Hybrid汽油
|109.8
|精選配件組(總價值30,000元)：
雙鏡頭行車紀錄器
LED車門迎賓燈
LED後廂尾門燈組
五年不限里程全車原廠保固
|卡旺 K2500柴油
2WD 單廂自排型/手排型
2WD 大單廂自排型/手排型
2WD 雙廂自排型/手排型
4WD 單廂手排型
4WD 雙廂手排型
|82.8 / 78.8
85.8 / 81.8
100.8 / 95.8
94.8
104.8
|首年低月付6,000元起
三年12萬公里全車原廠保固