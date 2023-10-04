▲ 新世代Swift要來了！Suzuki於東京車展展出Swift Concept

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Suzuki Swift與Swift Sport以其配置和動力規格及手排設定獲得不少預算考量或玩家青睞，現行世代Swift於2017年上市至今已近7年，也到了該進行大改款時間，近日Suzuki就釋出資訊，預告將在本月底的東京車展帶來Swift Concept。
雖然仍是概念車身分，但從圖片來看其實Swift Concept已經相當接近量產車，因此便有消息指出有可能在年底就會推出量產版。在外觀方面Swift Concept有著新的設計，首先水箱護罩導入飾框，不過面積與現行相比則小了許多，另外頭燈部分也沒有太大轉變，車尾方面雖然也有新視覺感受，但整體仍以現行差異不大，以新世代車型來說變革的幅度不算明顯。
不過在座艙部分可看到Swift Concept有著全新的格局規劃，懸浮式中控螢幕除尺寸加大外也給予新穎感受，不過方向盤並未藉此進行轉變，儀表部分也依舊為傳統指針設計，整體座艙格局也和SX4 S-Cross相似，就新世代車型來看少了些該要有的科技感。
動力部分目前還不確定，不過據了解應還是有1.2升自然進氣與1.0升渦輪選項，而兩種規格也都有具備輕油電系統，而Swift Sport應該要晚點才會現身，至於是否還會有手排，就讓我們等待吧。