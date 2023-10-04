▲ 2024 年式Skoda Enyaq vRS 動力更強，零百加速快一秒，續航力還增加

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2024 年式Enyaq vRS經動力升級後，最大馬力增加了41PS，從299PS至340PS，是Skoda有史以來動力最大的量產車，這也讓2024 年式Enyaq vRS的0-100km/h起步加速成績進步到5.5秒，比先前車型快了整整一秒。
儘管動力與性能數據都有所提升，但這並不影響到其續航力，憑藉著對電動馬達重新調校，導入新的電源管理軟體，讓2024 年式Enyaq更有效率，以WLTP測試標準，Coupe續航力增加了16英里，至340英里，SUV則是增加15英里，至336英里，而電池容量則是維持在77kWh。
由於直流快速充電速度從 135kW 提高到 175kW，讓整體充電速度加快，使用 175kW 或更快的直流快速充電器充電 自10%電量充到80%大約需要 28 分鐘，縮短了 8 分鐘。
除此之外，在配備面也有所精進，配備清單增加了Travel Assist 智慧車陣輔助系統、主動巡航系統、walk away locking離開自動上鎖、後座側邊氣囊、後窗遮陽簾、後座USB-C 充電埠，拖曳桿等，並另提供Advanced 和 Maxx兩種風格套件給予車主選擇。同時，數位顯示儀錶與多功能資訊娛樂系統都經過重新設計，提供更多的資訊，並讓導航顯示更為流暢，提升辨識性。而抬頭顯示器顯示內容也變得更直覺、更清晰，並以新的圖形與動畫，讓駕駛更容易判讀。
在英國自10月底開將可訂購2024 年式Skoda Enyaq vRS。