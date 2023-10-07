桃園人吃起來！八色烤肉mini肉量免費增50％ 貳樓插旗華泰名品城
桃園人太有口福了！台韓合作的「獨食」餐飲品牌「八色烤肉mini」，進駐桃園大江購物中心，開幕祭出「免費肉量加50％」升級優惠；大家最愛的早午餐「貳樓」，也插旗桃園華泰名品城，2023全新店型融合電影概念的紐約街頭風格，就像走進時代廣場般炫麗。
記者蕭涵云/綜合報導
📌「八色烤肉mini」進駐桃園大江購物中心！開幕「免費肉量加50％」升級優惠
台韓合作的「獨食」餐飲品牌「八色烤肉mini」，進駐桃園大江購物中心B1美食街，菜單上除了看得見最吸睛的「炙燒起司醬醃牛肋條」與「八色海陸雙饗」外，還有人氣排行榜前三名的「XL重量級八色牛豬雙拼」、「招牌八色烤肉」和「XL重量級人氣火烤雙豬」，桃園中壢人通通可以就近開吃。
10月6日至10月8日，開幕連續3天特別祭出「韓式醬淋牛五花」加量不加價，直接「免費肉量加50％」的升級優惠，限每日前30名。
📌「貳樓」插旗桃園華泰名品城！走進電影五光十色的紐約場景
美式早午餐品牌「貳樓」插旗桃園華泰名品城一期3F主題餐廳區，2023全新店型融合電影概念的紐約街頭風格，以標誌性地標第五大道和時代廣場為設計靈感來源，融入《全面啟動》概念，以五光十色的直立燈飾，打造城市上下顛倒的奇幻視覺，搭配不停變化場景的LED燈帶，營造出燈火通明的霓虹夜景，有如走進帝國都會中的炫麗。
菜單上也貫徹紐約精髓，選用道地早餐貝果作為菜色主體，與台灣在地品牌「好丘」聯名，推出「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」、「Mulberry酪梨火腿貝果」兩道限定餐點。