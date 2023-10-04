2023「當代台菜餐廳」春韭插旗台中 每人1200元嘗招牌雞湯
全台採預約制的私廚餐廳相當多，台北「春韭」私廚餐廳被稱為最佛心價，因為相較他家每人4千元起跳，春韭則是每人僅1200元起。繼開設台北基河店、晴光店之後，今年10月插旗於台中精誠路上，並有多道新菜推出，而最招牌的黃金雞湯，現在台中人也嘗得到。另外，台中一年一度的爵士音樂節也將到來，飯店業者也陸續推出相關優惠活動。
記者葉盛耀/綜合報導
採預約制的「春韭」私廚，餐價為平日中午每人1200元就吃得到，平日晚餐與假日全天則為每人1500、2000、3000元等不同價位，均不收服務費。而「春韭」正巧今年還被評選為經濟部推薦「2023當代台菜餐廳」，從台北跨足到台中，選在綠意盎然麻園頭溪旁獨棟餐廳，十月開始試營運。
最新的秋冬料理中，有獨家限定新派中菜「老虎藕鮑」，是將煎到薄透的蛋皮包入酥脆薄藕片、紫蘇葉，還有低溫烹調的桂香酒漬鮑魚，並有紅肉火龍果提香，一口咬下汁多味美，鮮甜又爽口。
「四季牛舌花」是以自製藤椒醬搭配四季豆、皮蛋泥等，排列如花樣的牛舌，是低溫烹調手法製作，吃起來柔嫩夠味，搭著醬汁吃後韻有著微微的皮蛋獨特氣味散發，滋味相當特別。還有「元蹄聚寶盆」，將豬腳加入多種香料滷製，之後再深煎，撒上北港花生製成的粉料，一旁還有蒜、洋蔥、生菜等，可佐配一起入口，幫助平衡掉膩感。
「海皇粉絲煲」裡頭海鮮不少，鮮蝦、海參等，再以自製的XO醬來烹煮，底下紅薯細粉吸足精華，吃起來更是鮮香味濃。當然，春韭一直以來的招牌菜「黃金雞湯」，台中店同樣喝得到，湯底是由5隻雞、金華火腿熬煮15小時而成，裡頭配料還包含干貝、豬腳、山藥等多種食材，湯頭濃醇帶香，在這逐漸變涼的天氣中品嘗，格外暖胃滋補。
新菜色還有「 麥皮烤牛奶」 、「黃袍芋香鴨」 、「擂椒皮蛋小肉」、「金絲鬆排骨酥配白粥」、 「和牛銀絲卷」等，而春韭台中店雖是兩層樓獨棟配置，但總數僅有四桌，想吃記得要盡早先預約。
另外，2023台中爵士音樂節即將於10月13日登場。為迎接台中最具代表性的音樂盛會，日月千禧酒店也推出優惠。位在飯店3樓的饗樂全日餐廳，將於10月13日~10月22日平假日午、晚餐時段，只要用餐時出示參加爵士音樂節的現場照片，即享本人用餐85折。饗樂全日餐廳餐價平日午、晚餐每人988元+10%；假日午、晚餐1,088元+10%，需另加收原餐價一成服務費，且同組訂位優惠上限為10人並僅限成人。