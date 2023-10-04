▲ 【車勢星聞】Lexus於微風松高打造時尚展車區，全新純電跑旅RZ 450e等您來鑑賞

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Lexus Electrified呼應本次時裝週主題DE&I，以多元動力、自由選擇的精神，提供最全面的電動化車款動力選擇，滿足所有消費者不同駕馭需求。邀請大家在10/3(二)至10/8(日)期間前往微風松高前戶外展車區，一起感受Lexus Electrified的精采魅力。9/29(五)起至10/22(日)活動期間，於信義區香堤大道規畫時尚VOGUE ZONE，除了時髦好看的打卡點之外，更集結眾多品牌提供時尚、藝術、音樂與美妝主題互動體驗活動。Lexus也在期間內於VOGUE ZONE設置時尚潮流拍貼機，現場除提供時尚態度打卡手拿板外，互動分享還有機會將「Lexus精美好禮」及「VOGUE精選FNO時尚潮流精品禮包」帶回家。邀請民眾前往互動體驗，一同分享你的時尚態度！而今年精選的設計師選品店將於10/11(三)至10/29(日)在臺北SOGO復興館5樓熱烈展開，現場將展示銷售30多位臺灣設計師的作品，讓全民都有機會感受臺灣時尚的設計魅力。而Lexus也將在此獨家展出僅能在全球Lexus品牌概念店- Intersect by Lexus才能欣賞到的Crafted For Lexus精品，邀請民眾一同感受時尚氛圍。臺北時裝週SS24開幕大秀則以青春為題，突破傳統走秀形式，將以「dance battle」街舞擂台邀請眾多臺灣街舞好手穿上設計師為本季設計的服裝，展開一場動感大秀。開幕秀將於10/11(三)於松菸文創園區舉行， Lexus也將在開幕秀當晚提供Lexus Electrified豪華展車與星光座駕，為開幕秀增添時尚風采。臺北時裝週閉幕大秀將於10/22(日)壓軸登場。今年再度邀請連年擔任金馬獎頒獎典禮節目總監陳鎮川擔任創意總監打造金獎級的時尚盛會。大秀更首度挑戰於臺北大巨蛋園區松菸大道上舉行，現場除了由臺灣設計師帶來精彩絕倫的作品外，緊扣DE&I精神，融合原住民、客家、美式人氣饒舌歌手等表演，傳遞自由多元的活力臺北。大秀現場也將展示Lexus Electrified多元動力豪華展車，以LC、RZ、RX及UX展現出Lexus多元時尚魅力，並安排Lexus Electrified星光座駕接送出席的潮星超模，為此國際級時尚大秀帶來亮點。Lexus連續五年贊助《2023臺北時裝週Taipei Fashion Week》，一連串精彩活動不間斷，包含信義x南西x東區風格店家串聯、VOGUE ZONE & Lexus時尚潮流拍貼機、設計師時尚選品店、開幕秀、時尚大秀等，邀請市民朋友親身蒞臨體驗，共同創造屬於臺北的時尚盛宴，為臺灣時尚界創造年度話題！