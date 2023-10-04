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「大小姐」愛子20歲近照曝光！自揭曾遭校園霸凌　頭被同學吐口水

▲愛子20歲近照曝光，她近日上節目透露，當年成為童星時，在學校會受到霸凌，甚至還有人朝她頭上吐口水。（圖／愛子IG）
▲愛子20歲近照曝光，她近日上節目透露，當年成為童星時，在學校會受到霸凌，甚至還有人朝她頭上吐口水。（圖／愛子IG）

記者薛羽彤／綜合報導

童星團體「大小姐」由愛子和吳兆絃組成，當時兩人年僅6歲和8歲，如今已長成亭亭玉立的少女。近日愛子上節目透露當年成為童星出道後，在學校遭受霸凌，甚至有同學朝她頭上吐口水。

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▲▼童星出身的愛子現已20歲，外型亮麗。（圖／愛子IG）
▲▼童星出身的愛子現已20歲，外型亮麗。（圖／愛子IG）
▲▼童星出身的愛子現已20歲，外型亮麗。（圖／愛子IG）
 
愛子近日上節目《小明星大跟班》分享當童星的甘苦談，她坦言因為當童星拍過不少戲劇、上節目，小有名氣，在學校卻被老師嘲諷，「這種東西就是要背啊！妳不是會背台詞，妳不是最會嗎？」甚至同學還會莫名在她頭上吐口水，她無奈直呼「我也不知道什麼心態」；也曾遇過放學排隊後面的人一直推擠她，導致她的褲襪都被磨破，她至今不解為何會有這種情況發生。

▲愛子從小拍戲、唱歌小有名氣，在學校卻因此遭受霸凌。（圖／小明星大跟班YouTube）
▲▼愛子從小拍戲、唱歌小有名氣，在學校卻因此遭受霸凌。（圖／小明星大跟班YouTube）
▲愛子從小拍戲、唱歌小有名氣，在學校卻因此遭受霸凌。（圖／小明星大跟班YouTube）
 
愛子悽慘的遭遇不只如此，她還曾遭學姊在走廊嗆聲「童星了不起？」愛子氣不過反擊「就是了不起啊！」她解釋自己因為太生氣，所以才和對方槓起來，最後兩人只好到學務處報到。2012年以後，愛子專心唸書淡出演藝圈，偶爾更新社群動態，現年20歲的她，擁有一雙水汪大眼外型甜美，和小時候可愛的模樣相比，變得更加成熟些。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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