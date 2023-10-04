「大小姐」愛子20歲近照曝光！自揭曾遭校園霸凌 頭被同學吐口水
童星團體「大小姐」由愛子和吳兆絃組成，當時兩人年僅6歲和8歲，如今已長成亭亭玉立的少女。近日愛子上節目透露當年成為童星出道後，在學校遭受霸凌，甚至有同學朝她頭上吐口水。
記者薛羽彤／綜合報導
愛子近日上節目《小明星大跟班》分享當童星的甘苦談，她坦言因為當童星拍過不少戲劇、上節目，小有名氣，在學校卻被老師嘲諷，「這種東西就是要背啊！妳不是會背台詞，妳不是最會嗎？」甚至同學還會莫名在她頭上吐口水，她無奈直呼「我也不知道什麼心態」；也曾遇過放學排隊後面的人一直推擠她，導致她的褲襪都被磨破，她至今不解為何會有這種情況發生。
愛子悽慘的遭遇不只如此，她還曾遭學姊在走廊嗆聲「童星了不起？」愛子氣不過反擊「就是了不起啊！」她解釋自己因為太生氣，所以才和對方槓起來，最後兩人只好到學務處報到。2012年以後，愛子專心唸書淡出演藝圈，偶爾更新社群動態，現年20歲的她，擁有一雙水汪大眼外型甜美，和小時候可愛的模樣相比，變得更加成熟些。
※【NOWnews 今日新聞
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